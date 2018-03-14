'O sene bu sene!'

İşte Evren Turhan'ın o yazısı:



G.Saray hem kadro, hem form, hem de enerji olarak Fener'in önünde. Konya maçında takım ve taraftar arasında müthiş bir bütünleşme yaşandı...

Kazanmak zorundaki F.Bahçe gergin olacaktır...

Cimbom'da skoru değiştirecek oyuncu çok fazla Fakat en büyük güvencem kulübede Terim'in varlığı...



Galatasaray 18 yıldır Kadıköy'de kazanamıyor. Fakat her şeyin bir zamanı, sonu vardır. Bence Galatasaray bu kez üç puanı alacak. Neden mi?

Hemen açıklayayım:

KONYA MAÇININ GETİRİSİ BÜYÜK

Öncelikle, Galatasaray hem oynadığı oyun hem kadro hem de enerji bakımından Fenerbahçe'nin çok önünde. Son Konyaspor maçı, 1-0 geriden gelip alınan galibiyet müthiş bir sinerji getirdi.

Taraftarla takım arasında inanılmaz bir bütünleşme yaşandı.

YENİLSE BİLE ZİRVEDE KALACAK

Galatasaray lider ve rakibine göre çok daha rahat. Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka şansı yok. Bu da gerilim yaşatacak. Tam bir final maçı yani. Galatasaray ise derbiden hangi skorla çıkarsa çıksın çok büyük ihtimalle zirvede kalacak.

1 puan bile kötü değil.

Bu da psikolojik bir avantaj getirecek.

TERİM BÖYLE MAÇLARI ÇOK SEVER

Fatih Terim faktörü kilit nokta. Tudor döneminde çok kötü bir derbi tablosu ortaya çıktı. Fakat Fatih Terim böyle maçları oynamayı çok sever.

Takımını taktik ve psikolojik açıdan derbiye iyi hazırlayacaktır.

Onun varlığı, benim en büyük güvencem.

KONSANTRASYON YÜKSEK OLUR

Duran toplar derbilerde büyük önem taşır. Yine öyle olacaktır.

Duran toplar Fener'in silahı. Galatasaray'ın ise adeta kabusu.

Fakat Galatasaray'ın konsantrasyonu bu kez daha yüksek olur. Muslera'nın da güveni yerine geldi. Yan toplara çıkmaya başladı.

G.SARAY KAZANIRSA FENER BİTER

G.SARAY kazanırsa, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı biter.

Galatasaray kaybederse, sadece avantajı gider. Daha önce Kasımpaşa ve Sivas maçlarında ellerine büyük fırsat geçmişti.

Yine bu şansı teperler.

Ama şampiyonluk şansları aynen devam eder.

GOMİS-BELHANDA-FEGHOULİ BÜYÜK KOZ

Büyük maçlar, büyük yıldızlarla kazanılır... Gomis, Belhanda ve Feghouli ilk yarıdaki derbilerde çok etkisiz kaldı. Fakat bu kez farklı olacaktır. 3'ünün performansı, tabelaya yansıyacak

G.saray'ın derbideki kozları Gomis, Belhanda ve Feghouli olacak. İlk yarıdaki derbilerde bu üçlü bekleneni veremedi. Fakat bu kez farklı olacaktır. Büyük maçlar büyük yıldızlarla kazanılır. Özellikle Gomis müthiş formda.

Terim'in Fernando'yu da 11'de oynatacağını düşünüyorum.

Sağlık kurulu ve teknik heyet sakatlığın en başından bu yana tüm planını Fernando'nun derbiye yetişmesi üzerine yaptı.

Onun varlığı takım arkadaşları için büyük güvence olacak. Fener'de ise Giuliano en tehlikeli isim. Ayrıca Josef ve forma giyerse Alper Potuk derbileri iyi oynuyor.

TERİM ÖNLEM ALMAZ ÖNDE BASTIRIR!

Galatasaray geriye yaslanıp beklemez... Fenerbahçe de rakibini önde karşılayacak

Kesinlikle kora kor bir derbi olacak. Fatih Terim oyun planında bir değişim yapmaz. "Galatasaray önlem almaz, Galatasaray'a önlem alınır" sözü bu derbide sahaya yansıyacaktır.

Sarı-Kırmızılı takım yine önde basacak ve kazanmak için oynayacaktır. Aykut Kocaman da Başakşehir maçındaki gibi santrayla beraber önde pres yaptıracaktır.

BÜLENT YILDIRIM'A GÜVENMİYORUM

Derbinin hakeminin Bülent Yıldırım olacağı konuşuluyor. Fakat bu isim beni tedirgin ediyor. Tecrübeli ama böyle atmosferi yüksek bir maçın kontrolünü elinden kaçırabilir. Bülent Yıldırım'a çok güvenmiyorum.

Cüneyt Çakır daha doğru bir tercih olur.