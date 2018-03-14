'O sene bu sene!' – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    'O sene bu sene!'

    'O sene bu sene!'

    , - derbisi öncesi TAKVİM'de 'O sene bu sene' başlıklı bir yazı kaleme aldı ve sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe'yi mağlup edeceğini ifade etti.

    İşte Evren Turhan'ın o yazısı:

    G.Saray hem kadro, hem form, hem de enerji olarak Fener'in önünde. maçında takım ve taraftar arasında müthiş bir bütünleşme yaşandı...
    Kazanmak zorundaki F.Bahçe gergin olacaktır...
    Cimbom'da skoru değiştirecek oyuncu çok fazla Fakat en büyük güvencem kulübede Terim'in varlığı...

    18 yıldır Kadıköy'de kazanamıyor. Fakat her şeyin bir zamanı, sonu vardır. Bence Galatasaray bu kez üç puanı alacak. Neden mi?
    Hemen açıklayayım:

    KONYA MAÇININ GETİRİSİ BÜYÜK
    Öncelikle, Galatasaray hem oynadığı oyun hem kadro hem de enerji bakımından 'nin çok önünde. Son Konyaspor maçı, 1-0 geriden gelip alınan galibiyet müthiş bir sinerji getirdi.
    Taraftarla takım arasında inanılmaz bir bütünleşme yaşandı.

    YENİLSE BİLE ZİRVEDE KALACAK
    Galatasaray lider ve rakibine göre çok daha rahat. Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka şansı yok. Bu da gerilim yaşatacak. Tam bir final maçı yani. Galatasaray ise derbiden hangi skorla çıkarsa çıksın çok büyük ihtimalle zirvede kalacak.
    1 puan bile kötü değil.
    Bu da psikolojik bir avantaj getirecek.

    TERİM BÖYLE MAÇLARI ÇOK SEVER
    faktörü kilit nokta. Tudor döneminde çok kötü bir derbi tablosu ortaya çıktı. Fakat Fatih Terim böyle maçları oynamayı çok sever.
    Takımını taktik ve psikolojik açıdan derbiye iyi hazırlayacaktır.
    Onun varlığı, benim en büyük güvencem.

    KONSANTRASYON YÜKSEK OLUR
    Duran toplar derbilerde büyük önem taşır. Yine öyle olacaktır.
    Duran toplar Fener'in silahı. Galatasaray'ın ise adeta kabusu.
    Fakat Galatasaray'ın konsantrasyonu bu kez daha yüksek olur. Muslera'nın da güveni yerine geldi. Yan toplara çıkmaya başladı.

    G.SARAY KAZANIRSA FENER BİTER
    G.SARAY kazanırsa, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı biter.
    Galatasaray kaybederse, sadece avantajı gider. Daha önce Kasımpaşa ve maçlarında ellerine büyük fırsat geçmişti.
    Yine bu şansı teperler.
    Ama şampiyonluk şansları aynen devam eder.

    GOMİS-BELHANDA-FEGHOULİ BÜYÜK KOZ
    Büyük maçlar, büyük yıldızlarla kazanılır... , ve Feghouli ilk yarıdaki derbilerde çok etkisiz kaldı. Fakat bu kez farklı olacaktır. 3'ünün performansı, tabelaya yansıyacak
    G.saray'ın derbideki kozları Gomis, Belhanda ve Feghouli olacak. İlk yarıdaki derbilerde bu üçlü bekleneni veremedi. Fakat bu kez farklı olacaktır. Büyük maçlar büyük yıldızlarla kazanılır. Özellikle Gomis müthiş formda.
    Terim'in 'yu da 11'de oynatacağını düşünüyorum.
    Sağlık kurulu ve teknik heyet sakatlığın en başından bu yana tüm planını Fernando'nun derbiye yetişmesi üzerine yaptı.
    Onun varlığı takım arkadaşları için büyük güvence olacak. Fener'de ise Giuliano en tehlikeli isim. Ayrıca Josef ve forma giyerse derbileri iyi oynuyor.

    TERİM ÖNLEM ALMAZ ÖNDE BASTIRIR!
    Galatasaray geriye yaslanıp beklemez... Fenerbahçe de rakibini önde karşılayacak
    Kesinlikle kora kor bir derbi olacak. Fatih Terim oyun planında bir değişim yapmaz. "Galatasaray önlem almaz, Galatasaray'a önlem alınır" sözü bu derbide sahaya yansıyacaktır.
    Sarı-Kırmızılı takım yine önde basacak ve kazanmak için oynayacaktır. da Başakşehir maçındaki gibi santrayla beraber önde pres yaptıracaktır.

    BÜLENT YILDIRIM'A GÜVENMİYORUM
    Derbinin hakeminin olacağı konuşuluyor. Fakat bu isim beni tedirgin ediyor. Tecrübeli ama böyle atmosferi yüksek bir maçın kontrolünü elinden kaçırabilir. Bülent Yıldırım'a çok güvenmiyorum.
    daha doğru bir tercih olur.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:11
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