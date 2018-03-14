İşte Galatasaray'ın borç alacak farkı!
Galatasaray Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2017 itibarıyla borç alacak farkının 1 milyar 61 milyon TL olduğu açıklandı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:49
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Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
can35 bu slagon beşiktaşın sayın Evren....lütfen alıntı yapmayın.
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Trabzonspor’da kongre öncesi borç gerginliği
Toplam 4
Yorum
tutkun61 Hepimiz bir toparlanıp birlik olamadık..Hep birbirimize eleştiriler.Başkan adayı bile 8 tane var..Birlik olsa bir tane olur hadi 2 tane .
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Trabzonspor için "birlik" çağrısı!
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Teşekkürler başkan desteğinizle inşALLAH toparlanacak takım..
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