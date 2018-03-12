Roma gözünü G.Saraylı yıldıza dikti!
Serie A'da üst üste aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Roma, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Bu sezon başında Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katan İtalyan temsilcisinin, listesinde yeni bir Türk yer alıyor...
Forvet ve kanat pozisyonunda forma giyen genç ismi yakın takibe alan Monchi'nin, Yunus'u izletmek için yardımcılarını 25 Mart'ta Florya'da oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçında İstanbul'a göndereceği ifade edildi.
Galatasaray U17 ve U19 takımlarında forma giyen Yunus Akgün, geçirdiği sakatlığın ardından çıktığı 4 maçta 4 gol ve 2 asistlik performansı ile dikkat çekti.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:01
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Savunmada operasyon
Toplam 3
Yorum
ged 61 haftalardır belli bir 11 olmadı,her hata yapan bir sonraki maç oynamıyor..ve her maç yeni 11..bunun içinde ligin en kötü futbolunu oynuyoruz
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Petr Cech’ten 200 maç
Toplam 1
Yorum
Eeeyyy Volkan Demirel izle,incele Cechi,Buffonuda biraz feyz al,adamlık öğren belki mahalle kabadayısı olmaktan kurtulup FBli Volkan olursun
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Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia! Serkan Kırıntılı...
Toplam 11
Yorum
Ilginç... gel de anla haklisin. Ama Sinan 'in golünde elini çektigi bariz bir sekilde görünüyor, diyecek birsey yok..
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