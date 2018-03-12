Roma gözünü G.Saraylı yıldıza dikti! – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Roma gözünü G.Saraylı yıldıza dikti!

    Roma gözünü G.Saraylı yıldıza dikti!

    Serie A'da üst üste aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Roma, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Bu sezon başında 'den 'i kadrosuna katan İtalyan temsilcisinin, listesinde yeni bir Türk yer alıyor...

    Roma'nın dünyaca ünlü Sportif Direktörü Monchi'nin, 'den sonraki hedefinin Trabzonspor'un genç yıldızları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı olduğu iddia ediliyordu. Ancak Monchi'nin asıl hedefinin Galatasaray'ın genç yıldızı olduğu öne sürüldü.

    Forvet ve kanat pozisyonunda forma giyen genç ismi yakın takibe alan Monchi'nin, Yunus'u izletmek için yardımcılarını 25 Mart'ta Florya'da oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçında 'a göndereceği ifade edildi.



    Galatasaray U17 ve U19 takımlarında forma giyen Yunus Akgün, geçirdiği sakatlığın ardından çıktığı 4 maçta 4 gol ve 2 asistlik performansı ile dikkat çekti.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:01
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