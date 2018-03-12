Gomis attıkça Galatasaray kazanıyor
Galatasaray, Fransız golcü Bafetimbi Gomis’in ligde gol attığı 15 maçın 13’ünde galip geldi.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:54
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Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia! Serkan Kırıntılı...
Toplam 9
Yorum
Cenk Futbolumuzun neden yerinde saydığı,zaman zaman geri gitmesi çok normal değilmi bu TFF Başkanıyla,hakemlerle,idareci ve futbolcularla
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Bir destan daha yazdı
Toplam 9
Yorum
Dost Gsli dostlar geçmişinize sıkı sıkı sarılın ve unutmayın zira geleceğiniz bayağı bir süre karanlık gözüküyor
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Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Toplam 1
Yorum
ŞAMPİYON AÇIN YOLU ŞAMPİYON GS GELİYOOOO
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