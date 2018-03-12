Mustafa Cengiz'den Orgeneral Avsever'e ziyaret

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan yardımcısı Dinç Üner ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı ziyarette, Orgeneral Musa Avsever'e isminin yazılı olduğu 42 numaralı Galatasaray forması takdim edildi.

Avsever'in de sarı-kırmızılı yöneticilere Türk bayrağının yer aldığı bir tablo hediye ettiği bildirildi.