Mustafa Cengiz'den Orgeneral Avsever'e ziyaret
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'i ziyaret etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan yardımcısı Dinç Üner ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı ziyarette, Orgeneral Musa Avsever'e isminin yazılı olduğu 42 numaralı Galatasaray forması takdim edildi.
Avsever'in de sarı-kırmızılı yöneticilere Türk bayrağının yer aldığı bir tablo hediye ettiği bildirildi.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:08
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Negredo’dan teşekkür
Toplam 6
Yorum
BJK'li Love'a 3 milyon Euro gömen Yönetim'e de selamlarimi iletin demeyi unutmus... Bari Jahovic'i veya bedavaya Demba'ba'yi alsaydik...
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Şok gelişme! Liglere ara verildi!
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu Görüntülere bakilirsa en dogrusu yapilmis ! Klüp baskaninin, tasidigi silâhi bilerek gösteren bir edayla sahaya inisini iyi yakalamislar..
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Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia! Serkan Kırıntılı...
Toplam 15
Yorum
TFF işini yap TFF.Başkanı incelemeye alsın.Basit olay değil.gereğini yapmalı.
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