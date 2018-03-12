Mustafa Cengiz'den Orgeneral Avsever'e ziyaret – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    'den Orgeneral Avsever'e ziyaret

    Mustafa Cengiz'den Orgeneral Avsever'e ziyaret

    Kulübü Başkanı , 1. Komutanı 'i ziyaret etti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan yardımcısı Dinç Üner ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı ziyarette, 'e isminin yazılı olduğu 42 numaralı Galatasaray forması takdim edildi.

    Avsever'in de sarı-kırmızılı yöneticilere Türk bayrağının yer aldığı bir tablo hediye ettiği bildirildi.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:08
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