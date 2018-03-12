Mariano Kadıköy'de yok! Kart... – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Mariano 'de yok! Kart...

    Mariano <a href="/index/kadikoy?id=9155a24d-f255-44c7-a3c4-7926ff2ea735" class="" rel="tag">Kadıköy</a>'de yok! Kart...

    'da gören Mariano, gelecek hafta oynanacak derbisinde cezalı duruma düştü.

    'in 25. haftasında sahasında 'la karşılaştı.

    Brezilyalı futbolcu 40. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası gördü. Cezalı duruma düşen Mariano, haftaya maçında oynayamayacak..
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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