Mariano Kadıköy'de yok! Kart...
Galatasaray'da sarı kart gören Mariano, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
Brezilyalı futbolcu 40. dakikada sarı kart rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Mariano, haftaya Fenerbahçe maçında oynayamayacak..
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
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Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı
Toplam 2
Yorum
tunay sinan yedek değil as oyuncusudur galatasarayın . paslanmasına müsaade edilmemeli ...
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 2
Yorum
Komedi Bİ YANDAN RIDVAN Bİ YANDAN ERMAN Bİ YANDAN AYKUT BİR YANDAN ÜMİZ ÖZAT. HEPİNİZE KARŞI BEŞİKTAŞ TARAFTARI. AKILLI OLUN.
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya göre,,,,, bir oyuncunun adi Caner olmadigi müddetce, o tip sözler veya el ve kolla yapilan benzeri hareketler küfür sayilmiyorlar !
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