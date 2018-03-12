Gomis dünya yıldızlarını solladı! – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    dünya yıldızlarını solladı!

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> dünya yıldızlarını solladı!

    Süper Lig'de attığı 25 golle gol krallığı yarışında zirvede olan Bafetimbi Gomis, gösterdiği performansla dünya yıldızlarını geride bıraktı. Avrupa'da ise gol krallığı yarışında zirveye bir adım daha yaklaşan Gomis, futbolun yıldızlarını solladı.

    İşte Avrupa'daki gol krallığı yarışında son durum

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:06
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