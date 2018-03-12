Gomis dünya yıldızlarını solladı!
Süper Lig'de attığı 25 golle gol krallığı yarışında zirvede olan Bafetimbi Gomis, gösterdiği performansla dünya yıldızlarını geride bıraktı. Avrupa'da ise gol krallığı yarışında zirveye bir adım daha yaklaşan Gomis, futbolun yıldızlarını solladı.
İşte Avrupa'daki gol krallığı yarışında son durum
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:06
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Avrupa aşkına
Toplam 5
Yorum
erol genç yusuf dururken,33 lük sosayı oynatanlara yazıklar olsun.hemde yusuf sosa dan kat kat iyi futbolcu iken.
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Avrupa aşkına
Toplam 5
Yorum
erol rızanın tek derdi kendi istatistiği
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Robben'den Beşiktaş açıklaması
Toplam 7
Yorum
MUSTAFA OLÇAY ŞANSIMIZDAN KUPAYI ALAN YADA ALACAK OLAN TAKIMLARDENKGELİYOR YENMEMİZ BİLE VARDARLILARA OSTERSUNS YADA HER NEYSE İŞTE ONLARA GÜZEL BİR CEVAP
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