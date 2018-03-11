Türk Telekom Stadyumu’nda 42 bin 587 seyirci
Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını Türk Telekom Stadyumu’da toplam 42 bin 587 taraftar izledi.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:10
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl bu gün 1-0 ı koruyacam diye yerden kalkmadı fb...
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl senin canın öyle istiyor...
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Malatya'da 'Roman' havası!
Toplam 2
Yorum
Alemdar Aykut hocanin bu takimi sampiyon yapabilmesi icin GS ve BJK nin cok kötü bir sezon gecirmesi gerekir ayrica Basaksehir gibi sivrilen olmamal
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