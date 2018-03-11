Türk Telekom Stadyumu’nda 42 bin 587 seyirci – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Stadyumu’nda 42 bin 587 seyirci

    <a href="/index/turk-telekom?id=823fd4db-1343-4cc1-9ea1-5be656b7e605" class="" rel="tag">Türk Telekom</a> Stadyumu’nda 42 bin 587 seyirci

    -Atiker maçını Stadyumu’da toplam 42 bin 587 taraftar izledi.

    'in 25. haftasında , sahasında karşılaştığı Atiker 'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. İçerideki maçlarda takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Konya müsabakasında da buna devam etti. Stadyumu'nda izlemeye gelen taraftar sayısı ise 42 bin 587 olarak açıklandı. Maç önü ve maç boyunca takımına desteklemeyi sürdüren taraftarlar, 3 puanın alınmasından da rol oynadı.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:10
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