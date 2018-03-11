Sergen Yalçın tedirginliği – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    tedirginliği

    <a href="/index/sergen-yalcin?id=510a047f-ef2e-4286-9db3-6715addf8e09" class="" rel="tag">Sergen Yalçın</a> tedirginliği
    'da, sarı-kırmızılılara karşı oynanan maçlardda iyi bir grafik sergileyen tedirginliği yaşanıyor. Sergen, teknik direktör olarak G.Saray ile karşılaştığı dört lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Genel istatistiklerde ise Sergen, G.Saray'a karşı 2 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
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