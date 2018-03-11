Hasan Şaş tribünde fenalaştı! – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    tribünde fenalaştı!

    <a href="/index/hasan-sas?id=3ad8b55b-1d44-4fc4-8cda-4fa2524b097e" class="" rel="tag">Hasan Şaş</a> tribünde fenalaştı!

    'da yardımcı antrenör tribünde fenalaştı

    Kulübe arkasında yaşanan hareketlilik sonrasında bir kişinin fenalaştığı görüldü. Bu kişinin yardımcı antrenörü olduğu öğrenildi. Oyuncu eşlerinin bulunduğu bölümde maçı izleyen ve fenalaşan 'a doktorlar müdahale etti.

    sahaya üç yardımcı ile çıktığı için Hasan Şaş mücadeleyi tribünde seyrediyordu.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:48
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