Hasan Şaş tribünde fenalaştı!
Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş tribünde fenalaştı
Kulübe arkasında yaşanan hareketlilik sonrasında bir kişinin fenalaştığı görüldü. Bu kişinin Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş olduğu öğrenildi. Oyuncu eşlerinin bulunduğu bölümde maçı izleyen ve fenalaşan Hasan Şaş'a doktorlar müdahale etti.
Fatih Terim sahaya üç yardımcı ile çıktığı için Hasan Şaş mücadeleyi tribünde seyrediyordu.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:48
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl bu gün 1-0 ı koruyacam diye yerden kalkmadı fb...
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl senin canın öyle istiyor...
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Malatya'da 'Roman' havası!
Toplam 2
Yorum
Alemdar Aykut hocanin bu takimi sampiyon yapabilmesi icin GS ve BJK nin cok kötü bir sezon gecirmesi gerekir ayrica Basaksehir gibi sivrilen olmamal
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