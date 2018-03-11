Başkan Cengiz: Bizden önceki yönetim UEFA'ya....

CNN Türk'te bir programa katılan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yapılan görüşmelerin detaylarını paylaştı. Ayrıca kulübün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan da bahseden başkan Cengiz, transferde izleyecekleri politakıyı da söyledi. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları:



"ESKİ YÖNETİM UEFA'YA VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMAMIŞ"

"Eski yönetim, UEFA'ya verdiği sözleri tutmamış. Zarar etmeyeceğim deyip, 500 milyon TL zarar etmiş. Biz, insanların kafasını bulandırıp şark kurnazlığı yapmayız. Realite ortada."

"UEFA'ya yaptığımız sunumda çok sert sorular geldi. Birinci ağır soru, 'Siz bize vaatlerde bulundunuz, 5 kat daha fazla yükle geldiniz. Yine vaatlerde mi bulunacaksınız?' oldu. Biz 30 sayfalık sunum yaptık, bizden önceki yönetimin yaptığı sunum 1 sayfalık."



"BORÇLARI SIFIRLAYACAĞIZ"

"Biz ikinci yılda borçların sıfırlanmayı hedefliyoruz. Benim taahhüdüm bu. Biz bundan çekinmeyiz çünkü en kötü senaryoya göre yaptık bu senaryoyu."

"Benim taahhüdüm bu. Biz bundan çekinmeyiz çünkü en kötüsüne göre yaptık bu senaryoyu."

'Taraftarlarımızın gerçekleştirdiği #YellowFriday kampanyası UEFA'yı bile etkiledi.''

"SADECE G.SARAY'A DEĞİL TÜRKİYE'YE DESTEK OLUN"

"Biz UEFA'ya 'Sadece Galatasaray'a değil Türkiye'ye destek olun' dedik"

" Biz hiçbir futbolcumuzu göndermeyiz. Gidecek isim varsa o da teknik ekibimizin görüşü üzerine olur. Tabi ki teknik ekibin dediği olur. Ama en son sözü mutlaka ben söylerim."

" Rakibine saygılı, ölümüne mücadele eden futbolcular arıyoruz."

"Gomis inşallah bizde idol olur. Çok karakterli bir futbolcu"



"BEN SAVAŞÇI BİR İNSANIM"

"Gecikmiş ve ötelenmiş tüm borçlarımızı kapattık. Ben savaşçı bir insanım. Kesinlikle enkaz edebiyatı yapmıyorum, bu benim karakterime aykırı."

"Ben Galatasaray'da aylık değil günlük dahi düşünemiyorum. Bizde plan falan kalmadı. Ben şu anda bile 1 saat sonra neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Siz kalkıp buna plan proje derseniz, ben gülerim."



RAKİPLERİNİZ NE KADAR BÜYÜKSE SİZ DE O KADAR BÜYÜKSÜNÜZ

"Bizim çok değerli rakibimizdir Fenerbahçe. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ne kadar büyükse biz de o kadar büyüğüz."

"Ben bu anlamda Aziz Yıldırım'ı çok başarılı buluyorum. Aksi hâlde 20 yıl bir takımın başında kalamaz."



DERBİ SÖZLERİ: HER ŞEYİN BİR İLK VARDIR

Soru: Galatasaray uzun süredir Fenerbahçe'yi deplasmanda yenemiyor, gelecek hafta ne olur? Mustafa Cengiz: Her şeyin bir ilki vardır.

Galatasaray'a bir şey olmaz, yolumuza devam ederiz. Biz ikinci yılda borçları sıfırlıyoruz, üçüncü yılda kara geçiyoruz.