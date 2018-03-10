İşte Cengiz'in resmi hesapları
SARI-kırmızılı kulüp, başkan Mustafa Cengiz'in resmi sosyal medya hesaplarını açıkladı. Sosyal medya platformlarında yer alan diğer hesaplara itibar edilmemesi istendi. İşte başkan Mustafa Cengiz'in resmi hesapları:
Twitter: @MstfCngz1905,
Facebook: www.facebook.com/MstfCngz1905
Instagram: www.instagram. com/MstfCngz1905.
Twitter: @MstfCngz1905,
Facebook: www.facebook.com/MstfCngz1905
Instagram: www.instagram. com/MstfCngz1905.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:06
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