İşte Cengiz'in resmi hesapları – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    İşte Cengiz'in resmi hesapları

    İşte Cengiz'in resmi hesapları
    SARI-kırmızılı kulüp, başkan Mustafa Cengiz'in resmi sosyal medya hesaplarını açıkladı. Sosyal medya platformlarında yer alan diğer hesaplara itibar edilmemesi istendi. İşte başkan 'in resmi hesapları:

    Twitter: @MstfCngz1905,
    Facebook: www.facebook.com/MstfCngz1905
    Instagram: www.instagram. com/MstfCngz1905.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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