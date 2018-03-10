Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına hazır – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    , maçına hazır

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/atiker-konyaspor?id=abb7cffc-f7ad-4492-ab9d-30c13c2f7def" class="" rel="tag">Atiker Konyaspor</a> maçına hazır

    , 'de yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    'nde, teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yaptığı bildirildi.

    Sınırlı alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenmanın, yenilenme koşusuyla tamamlandığı belirtildi.

    Sarı-kırmızılı takım, karşılaşması için kampa girdi.


    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:10
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