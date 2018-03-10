Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına hazır
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yaptığı bildirildi.
Sınırlı alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenmanın, yenilenme koşusuyla tamamlandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, Atiker Konyaspor karşılaşması için kampa girdi.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:10
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 1
Yorum
ERAY Faruk Özak başkan, Nuri Albayrak asbaşkan, Hacıosmanoğlu başkan yardımcısı olsun. Ego yapılmasın, takım çok kötü durumda.
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Haftaya lider olabiliriz
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FORZA CIKAMAZSAK KUPA KALDIRIRIZ
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Müller: "İstanbul'da başımıza kötü şeyler gelebilir"
Toplam 12
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Atillas-BJK Hüsnü haklı,140 karakterle ifade edilemediği noktada küfürler devreye giriyor, kısaca derdini anlatmış oluyor.
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