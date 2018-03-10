Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yaptığı bildirildi.

Sınırlı alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenmanın, yenilenme koşusuyla tamamlandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, Atiker Konyaspor karşılaşması için kampa girdi.

