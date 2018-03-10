Eray’a kontrat yok – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Eray’a kontrat yok

    Eray’a kontrat yok
    G.SARAY'da önümüzdeki sezon kaleci departmanında değişim olacak. yerini koruyacak ancak iki yedeği birden gönderilecek. Sözleşmesi sona erecek 'a yeni kontrat önerilmeyecek. Sezon başında transfer edilen Fransız eldiven Cedric Carrasso'yu da düşünmüyor.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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