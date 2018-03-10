Eray’a kontrat yok
G.SARAY'da önümüzdeki sezon kaleci departmanında değişim olacak. Fernando Muslera yerini koruyacak ancak iki yedeği birden gönderilecek. Sözleşmesi sona erecek Eray İşcan'a yeni kontrat önerilmeyecek. Sezon başında transfer edilen Fransız eldiven Cedric Carrasso'yu da düşünmüyor.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
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