İşte Galatasaray’a gelebilecek 8 ceza – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    İşte ’a gelebilecek 8 ceza

    İşte <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>’a gelebilecek 8 ceza
    1- Uyarı
    2- Kınama
    3- Para cezası
    4- Puan düşürme
    5- müsabakalarından elde edilen gelirlerin alıkonulması
    6- müsabakalarına yeni oyuncu kaydının yasaklanması ya da mali kısıtlamalar konulması
    7- UEFA müsabakalarında yer almak üzere kaydedeceği oyuncu sayısının sınırlanması 8- Kulüplerin devam etmekte olan müsabakalardan diskalifiye edilmesi ve/veya gelecekteki müsabakalara kabul edilmemesi...
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:06
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