İşte Galatasaray’a gelebilecek 8 ceza
2- Kınama
3- Para cezası
4- Puan düşürme
5- UEFA müsabakalarından elde edilen gelirlerin alıkonulması
6- UEFA müsabakalarına yeni oyuncu kaydının yasaklanması ya da mali kısıtlamalar konulması
7- UEFA müsabakalarında yer almak üzere kaydedeceği oyuncu sayısının sınırlanması 8- Kulüplerin devam etmekte olan müsabakalardan diskalifiye edilmesi ve/veya gelecekteki müsabakalara kabul edilmemesi...
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:06
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
İşte Galatasaray’a gelebilecek 8 ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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