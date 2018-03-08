Galatasaray'a can simidi – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'a can simidi

    Galatasaray'a can simidi

    Başkan Cengiz, paranın ’nın kriterlerine uyum sağlamada ve şirketin mali yapısının düzeltilmesinde kullanılacağını söyleyerek UEFA’yı etkilemeye çalışacak

    Büyük gün gelip çattı. Haftalardır spor kamuoyunu gündemini meşgul eden Galatasaray'ın ile yapacağı Finalsal Fair Play duruşması yarın İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Uzun süredir maddi sıkıntılarını bir türlü aşamayan sarı- kırmızılı ekibin, gelir giderini denkleştirememesi nedeniyle Avrupa'dan men cezası alması ihtimali bulunurken Başkan Mustafa Cengiz, kulübe büyük darbe vuracak bu seçeneği ortadan kaldırmak için büyük çaba harcıyor. Sa rı-kırmızılı yönetimin, en büyük güvencesi ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun kulübün sermaye artırımını kabul etmesi... Tüm izin ve işlemler tamamlanırken nisan ayı içerisinde Galatasaray'ın kasasına net 145 milyon lira gireceği ifade ediliyor.

    REFORMLAR YAPACAK
    Cengiz, UEFA'ya "Bahse konu nakit, aynı zamanda Şirket açısından yaşamsal önemi olan UEFA'nın kriterlerine uyum sağlamada ve şirketin mali yapısının kuvvetlendirilmesinde kullanılacaktır" sözünü verecek. Ayrıca Riva ve Florya projelerinden gelecek paranın kendilerini rahatlatacağını anlatacak ve yapısal reformlarını sıralayıp futbolun patronunu etkilemeye çalışacak.

    HEYET BELLİ OLDU
    Ligde lider olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray'da UEFA heyetinin karşısına çıkacak kadro da belli oldu. Mete İkiz sunumu hazırladı. Yarın yapılacak toplantıda Cimbom'u başkan Mustafa Cengiz ve finans direktörü Sedef Hacısalihoğlu temsil edecek.

    UEFA KURULU, KARARINI 31 MART'TA AÇIKLAYACAK
    Galatasaray yarın hesaplarını ortaya koyup, UEFA'dan onay almaya çalışacak. Sarı-kırmızılı yöneticileri dinleyecek olan yetkililer, kendi aralarında yapacakları değerlendirmenin ardından 31 Mart 2018 tarihinde kararını açıklayacak. Dursun Özbek'in mali tablolarının oylanacağı genel kurul ise 24 Mart'ta yapılacak. Özbek, muhtemel bir olumsuz karardan etkilenmeyecek.

    YOL HARİTASI İSTEYECEK
    'in UEFA'yla yapılacak görüşmede 3 yılık bir projeksiyon isteyeceği de iddia edildi. Ayn-ı sını de talep etmiş hatta Eylül başında davet bekledikleri yönünde açıklama yapmıştı. Ancak bu davet bir türlü gelmemişti. UEFA'nın yine G.Saray'a yeni bir plan sunması beklenmiyor.

    Piyango Cengiz'e çıktı (Mini yorum: Serkan Bayar)
    4ay görevde kalacak Mustafa Başkan, UEFA karşısında gelecek düşünülmeden yapılan bol sıfırlı harcamaların hesabını verecek. Öte yandan muhtemel bir cezada büyük ihtimal eleştirilerin de odağında yer alacak. Ama temlikleri koyup kenara çekilen Özbek'ten dahi beklediği katkıyı alamadı. Camiada da bir suskunluk hakim... Bugün elini taşın altına koymayanları, mayıs ayında kongre kulislerine yön verirken görürsek hiç şaşırmayacağım. Dilerim adına, Türk futbolu adına kötü bir durumla karşılaşmayız. Aksi takdirde bunun hesabını vermek oldukça güç olacak.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:02
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