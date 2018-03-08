Galatasaray'a can simidi
Başkan Cengiz, paranın UEFA’nın kriterlerine uyum sağlamada ve şirketin mali yapısının düzeltilmesinde kullanılacağını söyleyerek UEFA’yı etkilemeye çalışacak
REFORMLAR YAPACAK
Cengiz, UEFA'ya "Bahse konu nakit, aynı zamanda Şirket açısından yaşamsal önemi olan UEFA'nın kriterlerine uyum sağlamada ve şirketin mali yapısının kuvvetlendirilmesinde kullanılacaktır" sözünü verecek. Ayrıca Riva ve Florya projelerinden gelecek paranın kendilerini rahatlatacağını anlatacak ve yapısal reformlarını sıralayıp futbolun patronunu etkilemeye çalışacak.
HEYET BELLİ OLDU
Ligde lider olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray'da UEFA heyetinin karşısına çıkacak kadro da belli oldu. Mete İkiz sunumu hazırladı. Yarın yapılacak toplantıda Cimbom'u başkan Mustafa Cengiz ve finans direktörü Sedef Hacısalihoğlu temsil edecek.
UEFA KURULU, KARARINI 31 MART'TA AÇIKLAYACAK
Galatasaray yarın hesaplarını ortaya koyup, UEFA'dan onay almaya çalışacak. Sarı-kırmızılı yöneticileri dinleyecek olan yetkililer, kendi aralarında yapacakları değerlendirmenin ardından 31 Mart 2018 tarihinde kararını açıklayacak. Dursun Özbek'in mali tablolarının oylanacağı genel kurul ise 24 Mart'ta yapılacak. Özbek, muhtemel bir olumsuz karardan etkilenmeyecek.
YOL HARİTASI İSTEYECEK
Mustafa Cengiz'in UEFA'yla yapılacak görüşmede 3 yılık bir projeksiyon isteyeceği de iddia edildi. Ayn-ı sını Dursun Özbek de talep etmiş hatta Eylül başında davet bekledikleri yönünde açıklama yapmıştı. Ancak bu davet bir türlü gelmemişti. UEFA'nın yine G.Saray'a yeni bir plan sunması beklenmiyor.
Piyango Cengiz'e çıktı (Mini yorum: Serkan Bayar)
4ay görevde kalacak Mustafa Başkan, UEFA karşısında gelecek düşünülmeden yapılan bol sıfırlı harcamaların hesabını verecek. Öte yandan muhtemel bir cezada büyük ihtimal eleştirilerin de odağında yer alacak. Ama temlikleri koyup kenara çekilen Özbek'ten dahi beklediği katkıyı alamadı. Camiada da bir suskunluk hakim... Bugün elini taşın altına koymayanları, mayıs ayında kongre kulislerine yön verirken görürsek hiç şaşırmayacağım. Dilerim Galatasaray adına, Türk futbolu adına kötü bir durumla karşılaşmayız. Aksi takdirde bunun hesabını vermek oldukça güç olacak.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:02
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
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