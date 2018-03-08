Galatasaray çeyrek final ilk maçına çıkıyor

Sarı-kırmızılı takım, İtalya'da düzenlenecek çeyrek final turunda ev sahibi Unipol Sai Briantea 84 Cantu'nun yanı sıra İspanya'dan BSR Amiab Albacete ve Almanya'dan RSB Thuringia Bulls ile karşı karşıya gelecek.

Bu organizasyonda daha önce 5 kez şampiyonluk, bir kez de ikincilik yaşayan sarı-kırmızılı takımın Unipol Sai Briantea 84 Cantu ile oynayacağı müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Galatasaray, 10 Mart Cumartesi günü TSİ 19.45'te RSB Thuringia Bulls, 11 Mart Pazar günü TSİ 12.00'de de BSR Amiab Albacete ile mücadele edecek.

Grubu ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, 3-6 Mayıs'ta Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenecek Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazanacak.