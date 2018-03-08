Galatasaray çeyrek final ilk maçına çıkıyor
Galatasaray, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Şampiyonlar Ligi çeyrek final turundaki ilk maçında yarın İtalya'nın Unipol Sai Briantea 84 Cantu ekibi ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı takım, İtalya'da düzenlenecek çeyrek final turunda ev sahibi Unipol Sai Briantea 84 Cantu'nun yanı sıra İspanya'dan BSR Amiab Albacete ve Almanya'dan RSB Thuringia Bulls ile karşı karşıya gelecek.
Bu organizasyonda daha önce 5 kez şampiyonluk, bir kez de ikincilik yaşayan sarı-kırmızılı takımın Unipol Sai Briantea 84 Cantu ile oynayacağı müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
Galatasaray, 10 Mart Cumartesi günü TSİ 19.45'te RSB Thuringia Bulls, 11 Mart Pazar günü TSİ 12.00'de de BSR Amiab Albacete ile mücadele edecek.
Grubu ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, 3-6 Mayıs'ta Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenecek Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazanacak.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:42
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''Yabancılara yaş kotası gelsin!''
Toplam 7
Yorum
Barzinho Her takıma en az 2 altyapıdan oyuncu bulundurma zorunlulugu getırılsın yas sınırı olsun bunlarda 22 gıbı mesela
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"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun"
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ MEHMET EKİCİ İLE JOSEF ÇİÇEK Mİ DAĞITIYORDU ? EKİCİ PEPEYİ İTTİ Q7 ÜZERİNE YÜRÜDÜ JOSEFİN HAREKETİNİ HERKES GÖRDÜ HANGİ ORGANIN İLE İZLEDİN?
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''Yabancılara yaş kotası gelsin!''
Toplam 7
Yorum
Barzinho BJK li önce futbol taraftarı Sormazlarmı adama iyi guzel konusuyorsunuzda Orkan nerde ? Mitrovic nerde Oguzhan AYDOGAN Cyla Larin neden ustelenmedı bunlarda yazık
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