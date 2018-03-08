Galatasaray çeyrek final ilk maçına çıkıyor – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    ilk maçına çıkıyor

    Galatasaray çeyrek final ilk maçına çıkıyor

    , Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Şampiyonlar Ligi turundaki ilk maçında yarın İtalya'nın ekibi ile karşılaşacak.

    Sarı-kırmızılı takım, İtalya'da düzenlenecek turunda ev sahibi 'nun yanı sıra İspanya'dan BSR Amiab Albacete ve Almanya'dan RSB Thuringia Bulls ile karşı karşıya gelecek.

    Bu organizasyonda daha önce 5 kez şampiyonluk, bir kez de ikincilik yaşayan sarı-kırmızılı takımın Unipol Sai Briantea 84 Cantu ile oynayacağı müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

    , 10 Mart Cumartesi günü TSİ 19.45'te RSB Thuringia Bulls, 11 Mart Pazar günü TSİ 12.00'de de BSR Amiab Albacete ile mücadele edecek.

    Grubu ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, 3-6 Mayıs'ta Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenecek 'de mücadele etme hakkı kazanacak.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:42
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