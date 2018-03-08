Bir haftada 8 bin kişi ziyaret etti – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Bir haftada 8 bin kişi ziyaret etti

    Bir haftada 8 bin kişi ziyaret etti
    Galatasaraylı taraftarlar, stat ve müze turuna yoğun ilgi gösterdi. FutbolArena'nın edindiği bilgiye göre, bir haftada yeni açılan müzeyi 8 bin kişi ziyaret ederken, sarı-kırmızılı kulüp 170 bin TL'lik gelir elde etti.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
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