Terim'in Milano seyahatinin sebebi belli oldu! Nagatomo... – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Terim'in Milano seyahatinin sebebi belli oldu! ...

    Terim'in Milano seyahatinin sebebi belli oldu! Nagatomo...

    , son dönemde sol bek sıkıntısı yaşayan ’ın defansındaki açığı kapattı

    Fatih Terim, Milano'ya gitti... Milan yöneticileri ve eski öğrencisi Gattuso ile bir araya geldi. Tecrübeli hocanın çok basına yansımasa da Nagatomo'nun transferi için de İnter Asbaşkanı Javier Zanetti ile de kısa bir görüşme yaptığı ifade edildi. Terim'in takıma çabuk uyum sağlayan Japon futbolcunun transferi konusunda söz aldığı belirtildi.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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