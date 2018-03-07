Terim'in Milano seyahatinin sebebi belli oldu! Nagatomo...

FatihTerim,gitti... Milan yöneticilerive eski öğrencisiile bir araya geldi.Tecrübeli hocanın çok basınayansımasa datransferi içinde İnter Asbaşkanıile de kısa bir görüşmeyaptığı ifade edildi.takıma çabukuyum sağlayan Japon futbolcununtransferi konusundasöz aldığı belirtildi.