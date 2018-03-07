Medyanın yıldızı – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Medyanın yıldızı

    Medyanın yıldızı

    Medya Takip Merkezi, Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Şubat ayı medya raporunu açıkladı.

    Rapora göre, attığı gollerle adını tarihine yazdıran , zirvedeki isim oldu. Gol kralı yarışında ilk sırada olan Gomis, ay boyunca adından söz ettirerek 12 bin 25 haberle en çok konuşulan futbolcu oldu. Onu 'tan Quaresma takip etti. Ayrıca en çok konuşulan takım Beşiktaş, en çok konuşulan başkan , en çok konuşulan teknik adam ise oldu.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:33
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