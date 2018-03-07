Kendimi G.Saray’a adamaya hazırım – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Kendimi G.Saray’a adamaya hazırım

    Kendimi G.Saray’a adamaya hazırım

    Bafe Gomis, Fransa'da Türkiye Ligi'ni yayınlayan BeIN Sports'ta yönetime de mesaj gönderdi.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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