Fatih Terim'den dev takas!
Galatasaray transfer sezonunu erken açtı. Sarı kırmızılılar Alanyaspor'un 10 numarası Emre Akbaba'yı renklerine bağlamak için harekete geçti.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:28
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Yeni bir ikili mi doğuyor? Negredo-Babel...
Toplam 6
Yorum
kutahay mehmet Trabzon spor neden galatasaraya karşı var gücünle oynayorlarda fener beşiktasa oynamıyorlar biri hoca tarbzonlu biri beşiktalı
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ BU HAFTA BİR YENİLGİ DAHA ALIRSINIZ KUPA MAÇINDA BEŞİKTAŞ TUR ATLAR LİGİN GERİ KALAN MAÇLARINDA YİNE 3-5 BİN KİŞİYE TOP OYNARSINIZ !
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 17
Yorum
BEŞİKTAŞ TAKIM OYNUYOR KAZANIYOR ! KESİN FB Lİ OLDUĞUN İÇİN SÖYLÜYORUM ÖNCE AKHİSARI YENECEKSİN SONRA ÇAMUR ATACAKSIN... KADIKÖYE GELİYORUZ BEKLEYİN.
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