Derbiye tam kadro – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Derbiye tam kadro

    Derbiye tam kadro
    'da sakat futbolcular hızla iyileşiyor. Fernando'nun takıma katılmasının ardından sakatlıkları süren ve Carrasso'dan da iyi haberler geldi. İki futbolcunun Fenerbahçe derbisine kadar takıma katılabilecekleri ifade edildi. Takımda tedavisi süren Eren Derdiyok ise ancak iki hafta sonra çalışmalara başlayacak
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
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