'Fener olsa yapardı'
UEFA Kupası’nın ekmeğini yiyemediklerini savunan Süren, “Kupayı Fenerbahçe alsaydı belki Türk Bayrağı’na sarı-lacivert bant da yaparlardı. O Fenerbahçe’nin becerisi” dedi
MAALESEF OLMADI
UEFA Kupası'nı Fenerbahçe alsaydı, belki Türk Bayrağı'na sarı-lacivert bant da yaparlardı. O Fenerbahçe'nin becerisi. Kupayı değerlendirememek, doğru bir teşhis. Biz devamını sağlayabilmek için çalıştık. Ürün satarak maddi bakımdan değerlendirilebilirdi. Avru pa kulüplerine karşı bu kupanın alınması insanları heyecanlandırdı. Benden sonra değerlendirilebilirdi. UEFA Kupası'nın başarısını hem sportif hem de ticari olarak değerlendiremedik.
4 MİSLİ FAZLA ZARAR
"Galatasaray 'da her zaman çıkış yolu vardır. Dursun Özbek'in mayıs ayının sonunu işaret etmesi kendi sorunu. Daha önce UEFA ile anlaşma yapıyor. '30 Milyon euro'dan fazla zarar etmeyeceğiz' sözü varken, 120 milyon euro zarar ediyor. Dursun Özbek'in '3 yıl devam etmem gerekiyor' demesi bir emri vakidir. Galatasaray'da bu olmaz. Banka borçları ve diğer taahhütleri ayırıyorum. 1.2 milyar TL'nin üzerinde banka borcu var. Bunu bir şekilde yönetmemiz lazım."
UEFA'YI İSTİSMAR ETMEMEK GEREK
"UEFA; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımları kendi şampiyonalarının dışında bırakmak istemez. Geniş bir kitlesi var bu takımların ve UEFA para kazanıyor buradan. En son düşüneceği ceza, dışarıda tutmak. Ancak bizim de kurallara uymamız lazım, bu kozu da fazla istismar etmememiz lazım. UEFA, 9 Mart'ta Galatasaray'ı görüşmeye alacak. Yapılabilir bir program verilmesi gerekiyor."
STAT MECİDİYEKÖY'E YAPILABİLİRDİ
"Yanlış bir bilgiyle Mecidiyeköy terk edildi. Bizim zamanımızda stadın planları yapılmıştı. 2000 tarihinde 86 milyon dolar'lık bir teklifle ihale yapılmıştı. Belediye izin vermiyordu falan demesinler, biz ruhsatı belediyeden almıştık. Adnan Polat bir şeyler yapmaya çalıştı ama ekibinden dolayı birtakım sıkıntılar oldu. Adnan Polat, kendi döneminde çok sert durdu. Genel kurula gitmeyi isteseydi, belki de hala başkandı."
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 19
Yorum
Boş 3 maçta 1 adamlara uçan tekme attığını her maç arkadan çifte daldığını kırmızı kart görmen gerektiğini nedn gidip hocalara söylemedin?
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Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Toplam 1
Yorum
murat gs değerlerimize sahip çıkalım şenol güneş mustafa denizli fatih terim kolay kolay yetişmiyor saygılar.
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 26
Yorum
vah aykut vah!!! yahu hoca geçen haftaki olayı şimdi anlatıp saklanarak acizliğini perçinleme bari. ee sonra ne oldu?T.M.Akhisar maçı diyorum sonra ne oldu?
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