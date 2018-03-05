Fazla ciddiye aldılar – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Fazla ciddiye aldılar

    Fazla ciddiye aldılar
    Teknik direktör , Karabük maçı öncesinde ligin en az gol atan (16) ve en fazla gol yiyen (47) takımına konuk olacaklarını belirterek oyuncularını 'ciddiyet'e davet eti. Çünkü hem deplasmanlarda kötü bir istatistikleri vardı, hem de Mete Kalkavan yönetiminde çıkılan son 9 lig maçından sadece 3'ündan galibiyetle ayrılmışlardı. Terim'in ciddiyet çağrısı daha ilk yarıda kendini gösterdi, bundan önce çıktığı son 6 Karabük deplasmanında toplam 6 gol bulan sarı-kırmızılılar, bu maçın ilk yarısında 6 gol attı. Süper Lig tarihinde ilk yarılarda en farklı skoru yakalayan takım oldu. Bunu da 5 isabetli şut çekip, 6 gol bularak yaptı.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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