Fatih Terim'den Milan'a ziyaret

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 7-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor maçı sonrasında takıma iki gün izin veren teknik direktör Fatih Terim, Milan-Inter derbisini izlemek ve eski öğrencisi Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'yu ziyaret etmek için dün İtalya'ya gitti.

İtalya'da ilgiyle karşılanan Terim, Milanello'da Gattuso ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Kulüpteki eski çalışma arkadaşları ile de bir araya gelen Terim, Milan Kulübü yöneticileri tarafından da ağırlandı.

Milan-Inter mücadelesi, Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori'nin vefatı nedeniyle ertelenirken Fatih Terim, eski takımı Fiorentina'nın genel menajeri Giancarlo Antognoni ile de görüştü. Terim, Fiorentina yöneticilerine ve İtalyan futbol camiasına, Astori'nin vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü iletti ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Terim, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor ile yapacakları maçın hazırlıkları kapsamında yarınki antrenmanda takımının başında yer alacak.