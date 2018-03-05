Fatih Terim'den İtalya'ya ziyaret
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının iki günlük izninden faydalanarak dün Milan - Inter müsabakasını izlemek üzere İtalya'ya gitti. Galatasaray Kulübü'nden yayınlanan açıklamada Terim, İtalya'ya giderek eski öğrencisi Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'yu da ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Karabük maçı sonrası liderliğini koruyan takımımıza iki gün izin veren teknik direktörümüz Fatih Terim, Milan - Inter karşılaşmasını izlemek ve eski öğrencisi, yeni meslektaşı Gennaro Ivan Gattuso'yu ziyaret etmek için dün İtalya'ya gitti. İtalya'da ilgiyle karşılanan hocamız, Milanello'da Gattuso ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Kulüpteki eski çalışma arkadaşları ile de bir araya gelen Terim, Milan kulübü yöneticileri tarafından da ağırlandı. Milan - Inter mücadelesi Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin vefat haberi nedeniyle ertelenirken, Fatih Terim eski takımı Fiorentina'nın Genel Menajeri Giancarlo Antognoni ile görüşerek Fiorentina yöneticilerine ve İtalyan futbol camiasına üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti. Konyaspor hazırlıkları için bugün İstanbul'a dönen hocamız, yarınki antrenmanla çalışmalarını sürdürecek."
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:32
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Quaresma'ya iyi haber!
Toplam 10
Yorum
kartal Bjk.-Fb. maçını tekrar bir izlesinler Quaresma'ya önce Souza dirsek atıyor herkes görüyor, ayrıca M.Ekici Pepeyi itip yere düşürüyor .
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Quaresma'ya iyi haber!
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB FUTBOLCUSU OLSAYDI 2 MACLA YIRTARDI MEIRLES OYUNCUYA VURDU,HAKEME KUFUR ETTI EL KOL HAREKETLER YAPTI 6 MAC DERKEN 2MAC CEZA ALDI
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Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi haciz şoku!
Toplam 2
Yorum
FUTBOL USA COK NORMAL, TAKIMLARI MENAJERLER YONETIYO VE SAGIYOLAR. GS'YIN BORCU FUTBOL TARIHINDE RECOR 2.6 MILYAR TL.
Fatih Terim'den İtalya'ya ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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