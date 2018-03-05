Fatih Terim'den İtalya'ya ziyaret – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'den 'ya ziyaret

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'den <a href="/index/italya?id=5b4c5525-268a-4910-9818-4eb0ad29490a" class="" rel="tag">İtalya</a>'ya ziyaret

    Galatasaray Teknik Direktörü , takımının iki günlük izninden faydalanarak dün Milan - Inter müsabakasını izlemek üzere 'ya gitti. Galatasaray Kulübü'nden yayınlanan açıklamada Terim, 'ya giderek eski öğrencisi Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'yu da ziyaret etti.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    " maçı sonrası liderliğini koruyan takımımıza iki gün izin veren teknik direktörümüz , Milan - Inter karşılaşmasını izlemek ve eski öğrencisi, yeni meslektaşı Gennaro Ivan Gattuso'yu ziyaret etmek için dün 'ya gitti. 'da ilgiyle karşılanan hocamız, Milanello'da Gattuso ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Kulüpteki eski çalışma arkadaşları ile de bir araya gelen Terim, Milan kulübü yöneticileri tarafından da ağırlandı. Milan - Inter mücadelesi Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin vefat haberi nedeniyle ertelenirken, eski takımı Fiorentina'nın Genel Menajeri Giancarlo Antognoni ile görüşerek Fiorentina yöneticilerine ve İtalyan futbol camiasına üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti. Konyaspor hazırlıkları için bugün İstanbul'a dönen hocamız, yarınki antrenmanla çalışmalarını sürdürecek."

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:32
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