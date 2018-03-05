ABD'de Galatasaray Balosu – Fotomaç – 05 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ABD'de Balosu

    ABD'de Galatasaray Balosu

    'da geleneksel olarak düzenlenen ABD Balosu yapıldı.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre eyaletinde gerçekleştirilen baloya 600 davetli katıldı. Gecede Kulübü Başkanı , teknik direktör ve futbolcuların mesajları davetlilere iletildi.

    Şarkıcı ve 'in sahne aldığı gecede, Aleyna Tilki'ye, Galatasaray Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Can Erbesler tarafından imzalı Bafetimbi forması verildi.

    Gomis'in attığı gollerden sonra Stadı'nda şarkısı çalan Tilki, "Umarım mayıs sonuna kadar şarkılarım Türk Telekom Stadı'nda sıkça çalınır." ifadesini kullandı.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ABD'de Galatasaray Balosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN