ABD'de Galatasaray Balosu
Galatasaray'da geleneksel olarak düzenlenen ABD Balosu yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre New Jersey eyaletinde gerçekleştirilen baloya 600 davetli katıldı. Gecede Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcuların mesajları davetlilere iletildi.
Şarkıcı Aleyna Tilki ve Ersay Üner'in sahne aldığı gecede, Aleyna Tilki'ye, Galatasaray Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Can Erbesler tarafından imzalı Bafetimbi Gomis forması verildi.
Gomis'in attığı gollerden sonra Türk Telekom Stadı'nda şarkısı çalan Tilki, "Umarım mayıs sonuna kadar şarkılarım Türk Telekom Stadı'nda sıkça çalınır." ifadesini kullandı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:36
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Kameni bekleneni vermedi
Toplam 7
Yorum
taraftar kamenı sen kalecı mısın sen neden hava toplarını cıkmazsın neden bır kalecı gelen yuksek topu ya yumruk atar yada tutar pekı sen ne yapıy
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Quaresma'ya iyi haber!
Toplam 2
Yorum
MNK SOZAYA CEZA VERİRLERSE QUERASMANIN CEZASI 10 MAÇA ÇIKAR.ONUN İÇİN BOS GECECEKLER
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 95
Yorum
UA Hamit bizim seviyeye gelmeniz için daha bi 30 sene falan geçmesi lazim.
ABD'de Galatasaray Balosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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