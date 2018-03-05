G.Saray'dan flaş karar! 17 milyon lira... – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    G.Saray'dan flaş karar! 17 milyon lira...

    G.Saray'dan flaş karar! 17 milyon lira...

    Göreve geldikleri günden bu yana önce futbol takımının alacakları sonra geciken ödemeleri bir bir ödeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetimi bugün UEFA FFP zirvesi öncesinde önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturacak.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:19
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