G.Saray'dan flaş karar! 17 milyon lira...
Göreve geldikleri günden bu yana önce futbol takımının alacakları sonra geciken ödemeleri bir bir ödeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetimi bugün UEFA FFP zirvesi öncesinde önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturacak.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:19
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Atiker Konyaspor'un teknik direktörü belli oldu!
Toplam 8
Yorum
aydın şifo kalsaydı kesin kümeye giderdiniz ama şimdi bir şansınız doğdu
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 85
Yorum
aydın üç gün önceki BJK maçının üç yıldızı M.Ekici, Şener ve Saldoda yanında oturturursan ilçe takımı akhisar gelir evinde avlar seni
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 85
Yorum
BJK Komiklikte üstüne yok.valla. şov programlarına da bekleriz.
G.Saray'dan flaş karar! 17 milyon lira... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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