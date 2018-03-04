Fernando Reges işbaşı yaptı – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Reges işbaşı yaptı

    Fernando Reges işbaşı yaptı
    Galatasaraylı taraftarların yolunu gözlediği Reges maçıyla sahalara döndü. İkinci yarının başında 'un yerine oyuna dahil olan Brezilyalı futbolcu, 24 Aralık 2017'den bu yana ilk kez bir karşılaşmada forma giydi. Hazır görünen Fernando, 80. dakikada bir de sarı kart gördü.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:37
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