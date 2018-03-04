'Deplasman hobisi'
FOTOMAÇ'IN usta yazarlar Kardemir Karabükspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.
OYUN DİSİPLİNİ - LEVENT TÜZEMEN
Galatasaray'ın farklı galibiyetini göklere çıkaracak halim yok.
Karabük zaten düşmeyi kabullenmiş ve kadro planlamasını birinci lige göre kurmuş. Karabük'ün ideal kadrosunu yakalamış Galatasaray'a direnecek gücü yoktu. Futbolda, "İyi takım zorlu zemin tanımaz" diye kural vardır. Galatasaraylı oyuncular şiddetli yağmurda sahanın kaygan oluşunu düşünerek oynadılar.
Hücuma çıkarken ya da savunmada pas yaparken topun yerden sekecek hıza ulaşmamasına özen gösterdiler.
Gomis başta olmak üzere Galatasaray takım olarak istekli, coşkulu, arzulu ve sakindi.
Gomis sahada sinemalarda hasılat rekorları kıran fantastik film, "Black Panther" yani "Kara Panter" filminin başrol oyuncusu gibiydi. Fransız yıldız, Terim'le birlikte değiştirdiği "Duvar ol, top tut, kanatlara pas yap ve hızla hücuma git" şeklindeki oyun anlayışını Karabük'te başarıyla uygularken attığı 4 golle G.Saray tarihinde yeni rekorlara imza koydu. Gomis'in iştahı takıma pozitif olarak yansıdı.
Nagatomo iki gole etki yaparken isabetli bir transfer olduğunu gösterdi. İmkan varsa Japon yıldız Galatasaray'da devam etmeli. Çünkü oyun görüşü, top tekniği, orta yapma ve pas özellikleri güçlü.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:41
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Üstün Japon teknolojisi
Toplam 1
Yorum
fbcan karabükspor zaten bitik durumda bu maçta alt yapıdan adam çıkartsan onlar bile asist yapar bu başlık komik. bu adam gs'nin oyuncusu değil
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78 milyonluk hüsran!
Toplam 1
Yorum
bjk Q7 yokken üst üste oynasın kendini bulacak bakın görün.
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Ekici formülü
Toplam 3
Yorum
EK VE BİÇ Maçta ilk atılacak kişiydi. Hakem çok kötü yönetti ve bu nu oyunda tuttu. Aykut hoca uyandı ve değişti. Olaylarıda bu başlattı.erkan zengin
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