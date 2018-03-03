Karneyi düzeltecek – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Karneyi düzeltecek

    Karneyi düzeltecek

    Ligde deplasmanda oynadığı son 7 maçın 6’sını kaybeden Cimbom, fobiye bu akşam son vermek istiyor

    ASLAN, Karabükspor'u yenerek deplasman fobisini de bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar ligde dış sahada yaptığı son 7 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup olurken, 11 deplasmanda 4 kez kazanabildi. deplasmandaki son Kasımpaşa yenilgisi sonrası, "Nereden çıkmış deplasman fobisi, çim mi değişik? Olur mu öyle şey? nerede olursa olsun cesur oynamalı" ifadelerini kullanarak 'fobi' yorumlarına tepki göstermişti.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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