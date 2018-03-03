Gomis tarihe geçti
?Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis, ligde attığı 24 golle sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla lig golü atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'i geçti.
Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da en golcü sezonunu yaşıyor. Yıldız golcü, Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile oynanan karşılaşmada attığı 4 golle ligdeki gol sayısını 24'e çıkardı. Gomis, böylece lig kariyerinde 20 golle en golcü olduğu Marsilya dönemini de geçmiş oldu.
Bir sezonda en fazla 25 gol atmıştı
Fransız golcü, 2011-2012 sezonunda Lyon'da forma giyerken, Fransa 1. Lig, Fransa Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Lig Kupası'nda toplam 54 karşılaşmaya çıktı ve 25 gol attı. Bu Gomis'in en çok gol attığı sezon olarak kayıtlarda bulunuyordu.
Lyon dönemini lig bitmeden geçti
32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray forması ile bu sezon 23 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 29 müsabakada mücadele etti. Söz konusu maçlarda Gomis, rakip fileleri ligde 24, Türkiye Kupası'nda da 3 kez havalandırdı. Başarılı oyuncu, böylece Lyon'da 2011-2012 sezonunda 25 golle en golcü olduğu dönemi geçti.
Jardel'i solladı, tarihe geçti
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçti. Gomis, Kardemir Karabükspor ağlarına attığı golle ligdeki gol sayısını 24 yükseltti. Yıldız futbolcu, böylece Galatasaray'da futbol oynamış yabancı futbolcular arasında ligde en çok gol kaydeden isim oldu. Gomis, sarı-kırmızılılarda oynamış 22 gollü Brezilyalı futbolcu Mario Jardel ve 20 gollü Çek Milan Baros'u geride bıraktı. Fransız golcü bunları lig daha bitmeden başarmış oldu.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:50
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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