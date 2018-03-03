Gomis tarihe geçti – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    tarihe geçti

    Gomis tarihe geçti

    ?’ın golcüsü Bafetimbi , ligde attığı 24 golle sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla lig golü atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'i geçti.

    'ın golcüsü Bafetimbi , sarı-kırmızılı forma ile bu sezon Süper Lig, ve Türkiye Kupası'nda attığı 27 golle ile kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor.

    Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da en golcü sezonunu yaşıyor. Yıldız golcü, Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile oynanan karşılaşmada attığı 4 golle ligdeki gol sayısını 24'e çıkardı. Gomis, böylece lig kariyerinde 20 golle en golcü olduğu Marsilya dönemini de geçmiş oldu.

    Bir sezonda en fazla 25 gol atmıştı
    Fransız golcü, 2011-2012 sezonunda Lyon'da forma giyerken, Fransa 1. Lig, Fransa Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Lig Kupası'nda toplam 54 karşılaşmaya çıktı ve 25 gol attı. Bu Gomis'in en çok gol attığı sezon olarak kayıtlarda bulunuyordu.

    Lyon dönemini lig bitmeden geçti
    32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray forması ile bu sezon 23 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 29 müsabakada mücadele etti. Söz konusu maçlarda Gomis, rakip fileleri ligde 24, Türkiye Kupası'nda da 3 kez havalandırdı. Başarılı oyuncu, böylece Lyon'da 2011-2012 sezonunda 25 golle en golcü olduğu dönemi geçti.

    Jardel'i solladı, tarihe geçti
    Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçti. Gomis, Kardemir Karabükspor ağlarına attığı golle ligdeki gol sayısını 24 yükseltti. Yıldız futbolcu, böylece Galatasaray'da futbol oynamış yabancı futbolcular arasında ligde en çok gol kaydeden isim oldu. Gomis, sarı-kırmızılılarda oynamış 22 gollü Brezilyalı futbolcu Mario Jardel ve 20 gollü Çek Milan Baros'u geride bıraktı. Fransız golcü bunları lig daha bitmeden başarmış oldu.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:50
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