Fernando ikinci yarıda – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    ikinci yarıda

    Fernando ikinci yarıda
    SAKATLIĞI geçen ve son iki maçta kadroda yer alan Reges bugün de yedek soyunacak. Terim'in oyunun gidişatına göre Brezilyalı ön liberoya ikinci yarıda şans vermesi bekleniyor. Orta sahanın göbeğinde yine Selçuk İnan ile Donk ikilisi yer alacak.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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