Fellaini transferinde flaş gelişme!
Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı yıldızın transferde kararını verdiği ve Roma'ya evet dediği iddia edildi.
Galatasaray ve Beşiktaş da dahil birçok kulübün ilgisinin bulunduğu Fellaini'nin tercihinin Serie A'da yana kullandığı iddia edildi.
İtalya basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Fellaini, Roma'ya transfer olma kararı aldı.
Cengiz Ünder'i Roma'ya kazandıran Monchi'nin bu transferde büyük rol oynadığı belirtildi. Monchi'nin Fellaini transferinde ilk adımı attığı ve yıldız futbolcudan onay aldığı ifade edildi.
Daha önce İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian, Fellaini'nin Galatasaray ile anlaştığını yazmıştı.
Manchester United ile bu sezon 16 maça çıkan 30 yaşındaki Marouane Fellaini, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:51
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Koridorlar karıştı
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BEŞİKTAŞ Fitili Soldado ateşledi Josef üçkağıçılıkla kırmızı aldırdı,Ekici denen adam aynı hareketi pepe'ye yaptı. Yiyorsa verseydin kırmızıyı FIRAT.
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Şenol Güneş'ten Soldado'ya gönderme
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lazer1903 Queresma nın pozisyonunda JOSEFE vurmuyor bile Ekici yumruk atıyor bakın görüntülere Saldado kariyerini bitmiştir.
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Quaresma'ya ağır ceza!
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taraftar Penarol maçında rakip oyuncuya yumruk atan Galatasaray ve Brezilya Milli Takımının eski oyuncusu Felipe Melo'ya 6 ay men cezası verdi.
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