Fellaini transferinde flaş gelişme!

Galatasaray ve Beşiktaş da dahil birçok kulübün ilgisinin bulunduğu Fellaini'nin tercihinin Serie A'da yana kullandığı iddia edildi.

İtalya basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Fellaini, Roma'ya transfer olma kararı aldı.

Cengiz Ünder'i Roma'ya kazandıran Monchi'nin bu transferde büyük rol oynadığı belirtildi. Monchi'nin Fellaini transferinde ilk adımı attığı ve yıldız futbolcudan onay aldığı ifade edildi.



Daha önce İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian, Fellaini'nin Galatasaray ile anlaştığını yazmıştı.

Manchester United ile bu sezon 16 maça çıkan 30 yaşındaki Marouane Fellaini, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.



