Fellaini transferinde flaş gelişme! – Fotomaç – 02 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    transferinde flaş gelişme!

    Fellaini transferinde flaş gelişme!

    ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı yıldızın transferde kararını verdiği ve 'ya evet dediği iddia edildi.

    ve da dahil birçok kulübün ilgisinin bulunduğu 'nin tercihinin Serie A'da yana kullandığı iddia edildi.

    basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Fellaini, 'ya olma kararı aldı.

    'i Roma'ya kazandıran Monchi'nin bu transferde büyük rol oynadığı belirtildi. Monchi'nin Fellaini transferinde ilk adımı attığı ve yıldız futbolcudan onay aldığı ifade edildi.

    Daha önce İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian, Fellaini'nin Galatasaray ile anlaştığını yazmıştı.

    ile bu sezon 16 maça çıkan 30 yaşındaki , 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fellaini transferinde flaş gelişme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN