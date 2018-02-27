Paralar hesaba yattı – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Paralar hesaba yattı

    Paralar hesaba yattı
    Aslan'ın Badou Ndiaye'den beklediği para Cuma sabah saatlerinde hesaba yattı. İlk parti 9 milyon euro futbolcuların hesaplarına yatırılmıştı. İkinci 6 milyon euro'luk bölümün gelişiyle birlikte başkan 'in eli rahatladı. Bu para da oyunculara aktarıldı. büyük bölümü kapatılmış oldu.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:42
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