G.Saray'da dev buluşma! Başkanlar toplanıyor...

Galatasaray'da yeni bir danışma kurulu oluşturulacak, eski başkanlardan oluşan Yüksek İstişare Kurulu, mevcut başkana fikirleriyle yol gösterecek. İlk toplantısını yarın yapacak olan sarı-kırmızılı eski başkanlar, Cengiz'e tavsiyelerde bulunacak.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da Başkanı Mustafa Cengiz, geleceğe daha iyi bakabilmek, kulübü daha ileriye taşımak için eski başkanlardan yardım istedi, onlardan oluşan bir danışma kurulu oluşturmak için harekete geçti.

Yüksek İstişare Kurulu adı altında faaliyette bulunacak bu kurul, kritik konularda fikirleriyle yol gösterecek ve böylece yol haritası belirlenecek. Başkan Cengiz, bu çerçevede eski başkanlara bir mektup göndererek yarın 13.30'da yapılacak toplantıya beklediğini dile getirdi. Toplantıya başkanların katılmaması halinde ise o dönemin ikinci başkan veya duruma göre başkan yardımcısı, Yüksek İstişare Kurulu'nda yer alacak.

Galatasaray'da bu toplantıya katılmaları için Başkan Mustafa Cengiz tarafından kaleme alınan mektup, Selahattin Beyazıt, Alp Yalman, Faruk Süren, Mehmet Cansun, Adnan Polat, Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek gibi isimlere iletildi.

Başkan Cengiz bu toplantıda başkanlardan önemli konularda görüş alacak ancak bundan daha da önemlisi, kamuouyuna birlik ve beraberlik fotoğrafı vermek olacak.

Eski başkanlar ilk olarak Galatasaray Müzesi'ni gezecek. Türk Telekom'daki yeni müzenin ziyaret edilmesinin ardından başkanlar daha sonra toplantıya oturacak.



ADNAN POLAT YOK, ÜNAL AYSAL GELİYOR

Galatasaray'da düzenlenecek olan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı eski defterlerin de açılmasına neden oldu. Galatasaray'da son dönemde iktidara kim geldiyse kendisinden bir önceki dönemle ilgili sıkıntı yaşadı. Bu yüzden araları açık olan başkanların birbirleriyle masaya oturup oturmayacakları tartışma konusu oldu.

Özellikle Ünal Aysal ile Adnan Polat'ın aynı masada buluşması zor görünüyordu. Görünen o ki bu buluşma gerçekleşmeyecek. Aysal, yapılan davete katılacağını söylerken, Polat başkanlar buluşmasında yer almayacağını belirtti.

Yine Aysal ile arası açık olan eski başkan Duygun Yarsuvat ise üniversitede dersi olduğu için yarınki toplantıda yer alamayacak. Ancak Yarsuvat, müze gezisinde bulunacak.

Eski başkan Dursun Özbek ise gidip gitmeme konusunda kararsız kaldı. Özbek, yeni yönetimin, göreve gelir gelmez servis ettiği haberler yüzünden keyifsiz…

Alp Yalman toplantıda yer alacağını belirtirken, Selahattin Beyazıt, Faruk Süren ve Mehmet Cansun'un da yarınki istişare toplantısına katılması bekleniyor.