G.Saray'da dev buluşma! Başkanlar toplanıyor... – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    G.Saray'da dev buluşma! Başkanlar toplanıyor...

    G.Saray'da dev buluşma! Başkanlar toplanıyor...

    Başkanı , tüm başkanlara davet yaptı, sarı-kırmızılı kulüpte güç birliği oluşması için çalışmaya başladı.

    'da yeni bir danışma kurulu oluşturulacak, eski başkanlardan oluşan , mevcut başkana fikirleriyle yol gösterecek. İlk toplantısını yarın yapacak olan sarı-kırmızılı eski başkanlar, Cengiz'e tavsiyelerde bulunacak.

    Milliyet'in haberine göre; 'da Başkanı , geleceğe daha iyi bakabilmek, kulübü daha ileriye taşımak için eski başkanlardan yardım istedi, onlardan oluşan bir danışma kurulu oluşturmak için harekete geçti.

    adı altında faaliyette bulunacak bu kurul, kritik konularda fikirleriyle yol gösterecek ve böylece yol haritası belirlenecek. Başkan Cengiz, bu çerçevede eski başkanlara bir mektup göndererek yarın 13.30'da yapılacak toplantıya beklediğini dile getirdi. Toplantıya başkanların katılmaması halinde ise o dönemin ikinci başkan veya duruma göre başkan yardımcısı, 'nda yer alacak.

    'da bu toplantıya katılmaları için Başkan tarafından kaleme alınan mektup, , , , , , , , gibi isimlere iletildi.

    Başkan Cengiz bu toplantıda başkanlardan önemli konularda görüş alacak ancak bundan daha da önemlisi, kamuouyuna birlik ve beraberlik fotoğrafı vermek olacak.

    Eski başkanlar ilk olarak Müzesi'ni gezecek. 'daki yeni müzenin ziyaret edilmesinin ardından başkanlar daha sonra toplantıya oturacak.

    ADNAN POLAT YOK, ÜNAL AYSAL GELİYOR
    Galatasaray'da düzenlenecek olan toplantısı eski defterlerin de açılmasına neden oldu. Galatasaray'da son dönemde iktidara kim geldiyse kendisinden bir önceki dönemle ilgili sıkıntı yaşadı. Bu yüzden araları açık olan başkanların birbirleriyle masaya oturup oturmayacakları tartışma konusu oldu.

    Özellikle ile 'ın aynı masada buluşması zor görünüyordu. Görünen o ki bu buluşma gerçekleşmeyecek. Aysal, yapılan davete katılacağını söylerken, Polat başkanlar buluşmasında yer almayacağını belirtti.

    Yine Aysal ile arası açık olan eski başkan ise üniversitede dersi olduğu için yarınki toplantıda yer alamayacak. Ancak Yarsuvat, müze gezisinde bulunacak.

    Eski başkan ise gidip gitmeme konusunda kararsız kaldı. Özbek, yeni yönetimin, göreve gelir gelmez servis ettiği haberler yüzünden keyifsiz…

    toplantıda yer alacağını belirtirken, , ve 'un da yarınki istişare toplantısına katılması bekleniyor.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:08
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