Sponsor Ndiaye – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Sponsor Ndiaye

    Sponsor Ndiaye

    ’nin Senegalli yıldız için yapacağı 7 milyon Euro’luk ikinci ödemenin çeki bankadan kırdırılıp, para takıma dağıtılacak

    Ara transferin son günü Badou Ndiaye'yi 'ye satan , İngiliz kulübünden ilk taksit olarak 9 milyon Euro almıştı. Stoke'den gelen para ile oyuncuların birikmiş alacaklarının bir kısmını ödeyen sarı-kırmızılı yönetim, nakit sorununu bir türlü çözemedi. Stoke City'nin vereceği kalan 7 milyon Euro'yu bekleyecek zamanı kalmayan Galatasaray bu parayı bankada kırdırma yoluna girerek önceden alacak. Bu hafta içinde bu operasyonun gerçekleşeceği ve sarı-kırmızılı takıma ödeme yapılacağı öğrenildi. Ayrıca 300 TL olan kulüp aidatları için de şu ana kadar 6 bin 900 civarında üye, aidatını yatırdı. Sicil Kurulu'na yapılan bu ödemelerin büyük çoğunluğu kredi kartıyla gerçekleşti. Yaklaşık iki milyon lira olan bu para 40 gün sonra kulüp kasasına girecekti. Ndiaye'de olduğu gibi üyelik aidatları da bankada belirli bir oran karşılığında kırdırılacak ve boş kasaya sahip olan sarı-kırmızılı kulüp sıcak paraya kavuşacak. (Sabah)

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 07:41
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