Trezaguet Cimbom'a
2.5 milyon euro’luk satın alma opsiyonu bulunan Kasımpaşa’nın, harcamalarını düşürmek için bu opsiyonu kullanmayı düşünmediği ifade ediliyor. Kasımpaşa maçında Mısırlı yıldıza hayran kalan Terim, yönetimden oyuncunun alınmasını talep etti. Anderlecht ile görüşmeler başladı
Bunun üzerine, Kasımpaşa'da kiralık oynayan 23 yaşındaki Mısırlı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Anderlecht ile temaslar başladı. Yönetim kurulu, Belçika ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Trezeguet için 3 milyon euro'yu gözden çıkardı. Başarılı futbolcunun da Galatasaray'ın kendisiyle ilgilenmesinden çok memnun olduğu ve Anderlecht ile yapılan görüşmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.
KİRALIK VERİLDİ
Trezeguet'yi 2015'te El Ahli'den kiralayan Anderlecht, 2016 yılında 2.2 milyon euro karşılığında bonservisini almıştı. Belçika kulübü, 23 yaşındaki oyuncuyu önce Mouscron'a bu sezon da Kasımpaşa'ya kiraladı.
11 GOL, 4 ASİSTİ VAR
Mısırlı futbolcu, bu sezon Kasımpaşa'da çıktığı 23 maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Trezeguet, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının topladığı 29 puanın 14'üne direkt olarak katkı sağladı.
SAVAŞ ÇORLU
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:19
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Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı
Toplam 6
Yorum
Vartolu Liderliğe el koymuş bulunmaktayız Artık adımızı Şanpiyon olarak yazdıracagız !
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Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 4
Yorum
whisperer Evet Ricardo iyi oynadı, ama karşısında bi sol bek kalmadıktan sonra.. İsmail sakatlanana kadar Q7 sahada yoktu, sağbek sola geçince coştu..
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G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 3
Yorum
serdar Gsli arkadaş transfer yasağı değilde Avrupaya gitmeme cezası alacak gibisiniz şanslısınız. Ha avrupada varlığınız ha yokluğunuz fark yok
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