Trezaguet Cimbom'a – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Trezaguet Cimbom'a

    Trezaguet Cimbom'a

    2.5 milyon euro’luk satın alma opsiyonu bulunan ’nın, harcamalarını düşürmek için bu opsiyonu kullanmayı düşünmediği ifade ediliyor. Kasımpaşa maçında Mısırlı yıldıza hayran kalan Terim, yönetimden oyuncunun alınmasını talep etti. Anderlecht ile görüşmeler başladı

    Garry Rodrigues'in ayrılma ihtimali Galatasaray'ı harekete geçirdi. Yeşil Burun Adalı futbolcu, son haflarda gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'nın önemli takımlarıyla anılmaya başlarken Fatih Terim de oyuncunun alternatifini belirledi. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa'ya 2-1 kaybettikleri maçta kendilerine karşı üst düzey performans sergileyen Trezeguet'in ismini yönetime verdi.

    Bunun üzerine, Kasımpaşa'da kiralık oynayan 23 yaşındaki Mısırlı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Anderlecht ile temaslar başladı. Yönetim kurulu, ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Trezeguet için 3 milyon euro'yu gözden çıkardı. Başarılı futbolcunun da Galatasaray'ın kendisiyle ilgilenmesinden çok memnun olduğu ve Anderlecht ile yapılan görüşmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.

    KİRALIK VERİLDİ
    Trezeguet'yi 2015'te El Ahli'den kiralayan Anderlecht, 2016 yılında 2.2 milyon euro karşılığında bonservisini almıştı. Belçika kulübü, 23 yaşındaki oyuncuyu önce Mouscron'a bu sezon da 'ya kiraladı.

    11 GOL, 4 ASİSTİ VAR
    Mısırlı futbolcu, bu sezon Kasımpaşa'da çıktığı 23 maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Trezeguet, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının topladığı 29 puanın 14'üne direkt olarak katkı sağladı.

    SAVAŞ ÇORLU
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:19
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