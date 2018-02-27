Göz kamaştırdı – Fotomaç – 27 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Göz kamaştırdı

    Göz kamaştırdı

    ’ın özenle hazırlanan yeni müzesi kapılarını açtı

    tarihinde önemli yer edinmiş kupalar, fotoğraflar ve kişilerin balmumu heykellerinin yer aldığı Galatasaray Müzesi, basına tanıtıldı. 2 bin 100 metrekare alana sahip olan müzenin, içinde çeşitli branşlardan toplam 768 kupa bulunuyor.

    Aylardır hazırlıkları devam eden kulüp müzesi, Perşembe günü taraftarın hizmetine girecek. Müzede kulüp tarihinde önemli yer edinmiş isimlerden Ali Sami Yen, Gündüz Kılıç, Metin Oktay, Turgay Şeren, Derwall ve Brian Birch'in balmumu heykelleri o dönemde giydikleri kıyafetlerle sergilenecek.

    ÖZEL KUPALAR ÖZEL BÖLÜME KONULDU
    Galatasaray'ın 2000 senesinde Arsenal'i yenip aldığı UEFA Kupası ile Real Madrid'i mağlup ederek kazandığı UEFA Süper Kupa'ya da müzede ayrı bir bölüm ayrıldı. Tarihi başarıların hikayeleri görüntülü ve sesli olarak müzeyi ziyaret edenlere sunulacak.

    STAT TURU YAPACAKLAR
    Müze içinde sinema salonu içinde yer ayrılırken taraftarlar, 13 dakikalık kısa filmi izleme şansı bulacak. Taraftarlar ayrıca müze ziyareti sırasında stat turu imkanına da sahip olacak. Stat turunda, takımların soyunma odalarını görmek mümkün olacak.

    AÇILIŞA ÖZEL FİYAT
    Galatasaray Müzesi ve stat turu fiyatı tam 50 TL, öğrenci ise 30 TL olarak belirlendi. Ancak ilk 2 aylık tanıtım kampanyası yapma kararı alan yönetim, giriş fiyatını tam 30 TL, öğrenci için ise 20 'ye çekti. İnternetten alındığında ise 5 TL daha ucuz olacak.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göz kamaştırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN