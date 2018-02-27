Göz kamaştırdı
Galatasaray’ın özenle hazırlanan yeni müzesi kapılarını açtı
Aylardır hazırlıkları devam eden kulüp müzesi, Perşembe günü taraftarın hizmetine girecek. Müzede kulüp tarihinde önemli yer edinmiş isimlerden Ali Sami Yen, Gündüz Kılıç, Metin Oktay, Turgay Şeren, Derwall ve Brian Birch'in balmumu heykelleri o dönemde giydikleri kıyafetlerle sergilenecek.
ÖZEL KUPALAR ÖZEL BÖLÜME KONULDU
Galatasaray'ın 2000 senesinde Arsenal'i yenip aldığı UEFA Kupası ile Real Madrid'i mağlup ederek kazandığı UEFA Süper Kupa'ya da müzede ayrı bir bölüm ayrıldı. Tarihi başarıların hikayeleri görüntülü ve sesli olarak müzeyi ziyaret edenlere sunulacak.
STAT TURU YAPACAKLAR
Müze içinde sinema salonu içinde yer ayrılırken taraftarlar, 13 dakikalık kısa filmi izleme şansı bulacak. Taraftarlar ayrıca müze ziyareti sırasında stat turu imkanına da sahip olacak. Stat turunda, takımların soyunma odalarını görmek mümkün olacak.
AÇILIŞA ÖZEL FİYAT
Galatasaray Müzesi ve stat turu fiyatı tam 50 TL, öğrenci ise 30 TL olarak belirlendi. Ancak ilk 2 aylık tanıtım kampanyası yapma kararı alan yönetim, giriş fiyatını tam 30 TL, öğrenci için ise 20 TL'ye çekti. İnternetten alındığında ise 5 TL daha ucuz olacak.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 01:24
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Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı
Toplam 6
Yorum
Vartolu Liderliğe el koymuş bulunmaktayız Artık adımızı Şanpiyon olarak yazdıracagız !
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Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 4
Yorum
whisperer Evet Ricardo iyi oynadı, ama karşısında bi sol bek kalmadıktan sonra.. İsmail sakatlanana kadar Q7 sahada yoktu, sağbek sola geçince coştu..
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G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 3
Yorum
serdar Gsli arkadaş transfer yasağı değilde Avrupaya gitmeme cezası alacak gibisiniz şanslısınız. Ha avrupada varlığınız ha yokluğunuz fark yok
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