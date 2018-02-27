‘Çirkin yorum’ – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    yorum’

    ‘<a href="/index/cirkin?id=893359c3-2386-42c5-a4e8-d77c8a2c5c02" class="" rel="tag">Çirkin</a> yorum’
    G.SARAYLI ve kendileri hakkındaki 'asılsız' iddialara resmi siteden yanıt verdi. , "Görevi gazetecilik olan birinin hak etmediğimiz yorumuna kızıyorum" dedi. da yorumu bulduğunu söyledi.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:41
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