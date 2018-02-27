İşte Mustafa Cengiz'in UEFA stratejisi – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    İşte 'in stratejisi

    İşte <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>'in <a href="/index/uefa?id=93df10d7-e782-4dae-8267-4f25083f2421" class="" rel="tag">UEFA</a> stratejisi

    kıskacında olan sarı-kırmızılılar, ’ya “ bütçemiz, gelirimiz kadar olsun” teklifini yaparak, muhtemel bir yasağı veya men tehlikesini savuşturmaya çalışacak. Başkan Cengiz, Nyon’daki görüşmelerde bizzat yer alacak.

    yönetimi, 9 Mart'ta 'nin Nyon şehrinde ile yapılacak toplantı öncesinde yeni bir cezayla karşı karşıya kalmamak için savunma stratejisini belirledi.

    Gazete Habertürk'ün haberine göre; Komitesi ile yapılacak toplantıya sayılı günler kala, geçmiş dönemde söz verilmesine karşın artan mali zarar nedeniyle sıkıntıda olan yönetim, yetkililerine "Sattığımız oyunculardan elde edilecek gelir ne kadarsa, o parayla yeni oyuncu alalım. bütçemiz, gelirimiz kadar olsun" teklifini yapacak. Bu şekilde olası bir transfer yasağı veya yeni bir men tehlikesi önlenmeye çalışılacak.

    YAZILI TAAHHÜT VERİLECEK
    Başkan 'in bizzat yapacağı görüşmede 'yeni yönetim' vurgusu yapılarak, mali disiplin konusunda gerekli adımların ivedi bir şekilde atıldığı belirtilerek, uygulamanın sonuca ulaşabilmesi için gereken zamanın kendilerine verilmesi istenecek. UEFA'nın masasına sürülecek "Satılan oyunculardan elden edilen gelir kadar transfer yapabilme" teklifi, yazılı garantiyle verilerek, bu kurala mutlaka uyulacağı net şekilde taahhüt edilecek. Şayet UEFA FFP Komitesi bu öneriye olumlu yanıt verirse, başta olası bir transfer yasağı olmak üzere, camiayı tedirgin eden men cezasının da önüne geçilecek. Yönetime yakın kaynaklar, geçmiş yönetimin bıraktığı zarar faturası nedeniyle, UEFA'dan olası bir cezayı önlemenin tek yolunun bu olduğunun altını çiziyorlar.

    KADRO KORUNACAK
    UEFA'nın yönetimin önerisini kabul etmesi halinde, yeni sezon öncesi yaz transfer döneminde takımdan herhangi oyuncu satmadan, yeni oyuncu alamayacak. Sarı-Kırmızılılar, sezon başında kadroyu tamamen yeniledikleri için aynı ekiple devam etmeyi düşünmüyor. Gözden çıkarılan birkaç oyuncu satışıyla, performansına göre Nagatomo'yu yeniden kiralama ya da sol beke takviye yapma seçenekleri değerlendirilecek.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:41
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