Operasyon başarısız oldu
Sarı-kırmızılı kulübün eski 2. başkanı Mehmet Helvacı, “1996’da borcu olmayan kulübün daha rahat harcama yapabilmesi için yapılan şirketleşme hamlesi kötü kullanıldı” dedi
G.Saray'ın eski 2. başkanı Mehmet Helvacı, katıldığı GSYİAD toplantısında sarı-kırmızılı kulübün 1996'dan beri mali durumunu değerlendirerek, "Şirketleşme kötü kullanıldı" dedi. Helvacı, derneklerde borçlanmanın kolay olmadığını, bütçe kısıtlamalarının uygulandığını vurgulayıp 1996'da, Alp Yalman döneminde kulübün borcunun olmadığını hatırlattı. G.Saray'ın o yıllarda başlayan şirketleşme sürecini anlatırken "Amaç, kulübü şirkete çevirip bu çerçevesinde çok daha rahat harcama ve borçlanma imkanının oluşturulmasıdır. Kaldı ki G.Saray'ın rahat para harcayabilmesi için yapılan operasyon oldukça kötü bir şekilde yapılmıştır" eleştirisinde bulundu.
Batmama olasılığı sıfır
G.Saray Futbol AŞ kurulduğu günden itibaren teknik olarak batmaktaydı" diyen Helvacı şöyle devam etti: "Tüm harcamalar Galatasaray Futbol AŞ'ye aitti. Ama para Sportif AŞ'ye gidiyordu. Futbol AŞ'nin şirketin hiçbir gelir kaynağı yoktu. Bunun Türkçe açıklaması şu; bu şirketin batmaması gibi bir olasılık sıfır."
Gelen paralar transfere gitti
Sportif ve Futbol AŞ'nin birleşme sürecinde borçların 200 milyon Dolar'a çıktığını kaydeden Helvacı, "Daha fazla açık vermemenin tek yolu bu iki şirketi birleştirmekti. Birleşme ile önemli bir miktarda denge sağlandı. Adnan Polat'la bu devam etti. Ünal Aysal ise borcu sıfırlamak yerine, hisse satışından gelen parayı transferlere harcadı" dedi
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:41
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
Operasyon başarısız oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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