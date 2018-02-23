Operasyon başarısız oldu

G.Saray'ın eski 2. başkanı Mehmet Helvacı, katıldığı GSYİAD toplantısında sarı-kırmızılı kulübün 1996'dan beri mali durumunu değerlendirerek, "Şirketleşme kötü kullanıldı" dedi. Helvacı, derneklerde borçlanmanın kolay olmadığını, bütçe kısıtlamalarının uygulandığını vurgulayıp 1996'da, Alp Yalman döneminde kulübün borcunun olmadığını hatırlattı. G.Saray'ın o yıllarda başlayan şirketleşme sürecini anlatırken "Amaç, kulübü şirkete çevirip bu çerçevesinde çok daha rahat harcama ve borçlanma imkanının oluşturulmasıdır. Kaldı ki G.Saray'ın rahat para harcayabilmesi için yapılan operasyon oldukça kötü bir şekilde yapılmıştır" eleştirisinde bulundu.



Batmama olasılığı sıfır

G.Saray Futbol AŞ kurulduğu günden itibaren teknik olarak batmaktaydı" diyen Helvacı şöyle devam etti: "Tüm harcamalar Galatasaray Futbol AŞ'ye aitti. Ama para Sportif AŞ'ye gidiyordu. Futbol AŞ'nin şirketin hiçbir gelir kaynağı yoktu. Bunun Türkçe açıklaması şu; bu şirketin batmaması gibi bir olasılık sıfır."



Gelen paralar transfere gitti

Sportif ve Futbol AŞ'nin birleşme sürecinde borçların 200 milyon Dolar'a çıktığını kaydeden Helvacı, "Daha fazla açık vermemenin tek yolu bu iki şirketi birleştirmekti. Birleşme ile önemli bir miktarda denge sağlandı. Adnan Polat'la bu devam etti. Ünal Aysal ise borcu sıfırlamak yerine, hisse satışından gelen parayı transferlere harcadı" dedi