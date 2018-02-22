Yeni Drogba geliyor – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Yeni Drogba geliyor

    Yeni Drogba geliyor
    (Ligue 1) ekibi Guingamp, bir dönem forması da giyen Fildişi Sahilli golcü 'nın oğlu 'yı kadrosuna kattı. Açıklamada 17 yaşındaki Isaac Drogba ile sözleşme imzalandığı ve genç oyuncunun 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyeceği belirtildi.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:24
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