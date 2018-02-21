Ne de olsa Panter
Kasımpaşa maçında bayılan ve yürekleri ağza getiren Gomis turp gibi... Oyuna devam etmesi tartışma konusu olan yıldız forvetin, kontrolleri temiz çıktı, bu hafta forma giyeceği öğrenildi
SÜPER Lig'de geride kalan 22 haftada 17 kez rakip fileleri havalandıran ve krallıkta zirvede yer alan Bafetimbi Gomis'ten iyi haberler var... Geçtiğimiz pazar günü Kasımpaşa karşısında bir anda bayılan ve yürekleri ağza getiren Fransız yıldızın, dün yapılan kontrolleri temiz çıktı. Yıldız forvetin yapılan kapsamlı nörolojik ve kardiyolojik tetkiklerinin ardından oynaması ile ilgili bir sorun bulunmadığı tespit edildi. Tecrübeli golcünün, 23. haftadaki Bursaspor karşılaşmasına da 11'de başlayacağı belirtildi.
BU KEZ MARİANO FORMA GİYECEK
BU arada Terim'in, cuma akşamı Türk Telekom Stadı'nda Bursaspor ile oynanacak karşılaşmaya farklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Cezası biten Belhanda'yı sahaya süreceği belirtilen İmparator'un, sağbekte Linnes'in yerine Mariano, Serdar Aziz yokluğunda da Ahmet Çalık'ı oynatacağı öğrenildi. Tolga Ciğerci'yi de kulübeye çekebileceği kaydedilen Terim'in, maç kadrosunu idman performansına göre kuracağı ifade edildi.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 03:29
-
Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
-
Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
-
Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
Ne de olsa Panter haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.