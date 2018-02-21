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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Ne de olsa Panter

    Ne de olsa Panter

    maçında bayılan ve yürekleri ağza getiren turp gibi... Oyuna devam etmesi tartışma konusu olan yıldız forvetin, kontrolleri temiz çıktı, bu hafta forma giyeceği öğrenildi

    SÜPER Lig'de geride kalan 22 haftada 17 kez rakip fileleri havalandıran ve krallıkta zirvede yer alan Bafetimbi 'ten iyi haberler var... Geçtiğimiz pazar günü karşısında bir anda bayılan ve yürekleri ağza getiren Fransız yıldızın, dün yapılan kontrolleri temiz çıktı. Yıldız forvetin yapılan kapsamlı nörolojik ve kardiyolojik tetkiklerinin ardından oynaması ile ilgili bir sorun bulunmadığı tespit edildi. Tecrübeli golcünün, 23. haftadaki karşılaşmasına da 11'de başlayacağı belirtildi.

    BU KEZ MARİANO FORMA GİYECEK
    BU arada Terim'in, cuma akşamı Stadı'nda Bursaspor ile oynanacak karşılaşmaya farklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Cezası biten 'yı sahaya süreceği belirtilen İmparator'un, sağbekte Linnes'in yerine , yokluğunda da 'ı oynatacağı öğrenildi. 'yi de kulübeye çekebileceği kaydedilen Terim'in, maç kadrosunu idman performansına göre kuracağı ifade edildi.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:29
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