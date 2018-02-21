Ne de olsa Panter

SÜPER Lig'de geride kalan 22 haftada 17 kez rakip fileleri havalandıran ve krallıkta zirvede yer alan Bafetimbi Gomis'ten iyi haberler var... Geçtiğimiz pazar günü Kasımpaşa karşısında bir anda bayılan ve yürekleri ağza getiren Fransız yıldızın, dün yapılan kontrolleri temiz çıktı. Yıldız forvetin yapılan kapsamlı nörolojik ve kardiyolojik tetkiklerinin ardından oynaması ile ilgili bir sorun bulunmadığı tespit edildi. Tecrübeli golcünün, 23. haftadaki Bursaspor karşılaşmasına da 11'de başlayacağı belirtildi.

BU KEZ MARİANO FORMA GİYECEK

BU arada Terim'in, cuma akşamı Türk Telekom Stadı'nda Bursaspor ile oynanacak karşılaşmaya farklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Cezası biten Belhanda'yı sahaya süreceği belirtilen İmparator'un, sağbekte Linnes'in yerine Mariano, Serdar Aziz yokluğunda da Ahmet Çalık'ı oynatacağı öğrenildi. Tolga Ciğerci'yi de kulübeye çekebileceği kaydedilen Terim'in, maç kadrosunu idman performansına göre kuracağı ifade edildi.