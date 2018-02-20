Dramatik sahne
Daha önce de benzer sebepten dolayı 1'i hazırlık olmak üzere 3 kez maç içerisinde baygınlık geçiren Gomis, yine devam etmek istemişti
Kasımpaşa maçı Galatasaray için tam bir kabusa döndü. Bafetimbi Gomis'in 7. dakikada saha içinde bayılmasıyla büyük şok yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu olayın da etkisi var mıdır bilinmez 90 dakika sonunda da sahayı 2-1 mağlup ederek liderliği kaybetti. Maç sonunda Galatasaray'ın deplasman fobisi ve hakem Halis Özkahya'nın kararları konuşulan konular arasındaydı ama bundan daha da önemlisi Gomis'in yere yığılıp ardından maça devam etmesiydi. Olay anında saha içinde büyük panik yaşanırken Türk basını kadar Avrupa basınının da dün konuştuğu konuların başında geldi. Başta Fransız, İngiliz, İspanyol, İtalyan medyası olmak üzere gazeteler ve internet siteleri "Galatasaray maçında çok büyük bir korku" başlıklarıyla haberi duyurdular. Bafetimbi Gomis'in inanılmaz bir şekilde oyuna devam ettiği belirtilirken teknik heyet ve sağlık heyetinin bu duruma izin vermesi şaşkınlıkla karşılandı! Halbuki iki dakika içinde ayağa kalkan başarılı futbolcunun daha önce de benzer sebepten dolayı 1'i antrenman olmak üzere 3 kez maç içerisinde baygınlık geçirmiş, 2 kez oyuna devam etmişti.
NİYE BAYILIYOR?
'Vazovagal Senkop' denilen bir hastalığa sahip olan Gomis, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan kısa süreli bilinç kaybı ve bayılmalar yaşıyor. Kaygı, korku, acı, yoğun duygusal stres ve açlık bu hastalığı tetikleyen faktörlerin başında geliyor
Gomis, İstanbul'a gelip Galatasaray'a imza atmadan önce Fransa'da 3 kez sağlık kontrolünden geçirilmişti.
Bafetimbi Gomis maçtan sonra, "Korkuttuğum için üzgünüm. Merak etmeyin, her şey yolunda" açıklaması yapsa da bir kez daha riske girmek istemeyen teknik heyetin, Bursaspor maçında golcüyü dinlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.
İŞTE O MAÇLAR:
2 Ağustos 2009 Lyon-Deportivo:
Hazırlık maçında saha içerisinde baygınlık geçirdi, büyük panik yaşanırken kısa bir süre ayağa kalktı ve kontrollerin ardından oyuna devam etti.
7 Ekim 2009 Fransa-Faroe Adaları:
Maç öncesi yapılan antrenmanda baygınlık geçirdi. 15 dakikalık tedavisinin ardından yeniden takıma katıldı.
7 Ağustos 2010 Lyon-Monaco:
11'de başladığı maçta kısa bir süre sonra saha içerisinde baygınlık geçirdi.
76. dakikaya kadar sahada kaldı.
4 Mart 2015 Swansea-Tottenham:
12. dakikada bayıldı ve anında müdahale edildi. Sedyeyle saha kenarına taşındıktan sonra maçı kenardan takip etti.
18 Şubat 2018 Kasımpaşa-G.Saray:
7. dakikada bayıldı. 9. dakikada kalktı ve doktorların tüm ısrarlarına rağmen oyuna devam etmeyi tercih etti.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 21:46
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Kral Giuliano
Toplam 6
Yorum
kral giuliano Gulianooo seni çok sevioruz krall
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Kayıp Fırtına
Toplam 6
Yorum
Q 7 KAC KEZ YAZDIM KUCKAYLA UĞURU STOPER OYNAT DURİCA DAN STOPER OLMAZ DIYE, SOLBEK ALINIYOR YEDEK AHMET SOLBEK OYNUYOR NAPIYORSA RIZA EFENDI
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''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 10
Yorum
senindir. Vardarsa senindir. pardon dönerse senindir.
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