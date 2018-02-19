Gomis Aslan'da 3. kez bayıldı!
Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa maçının 7. dakikasında bir anda yerde kaldı. Gerekli müdahalelerin yapılmasının ardından Gomis, oyun alanına döndü.
AYLAR ÖNCE YAZDIK
Bafetimbi Gomis'in hastalığı ile ilgili olarak tüm detayları gazeteniz FOTOMAÇ aylar önce yazmıştı. Ekim ayında oynanan Trabzonspor maçında Gomis'in oyundan alınmasının arkasındaki iddiaları tüm ayrıntılarıyla sizlere duyuran FOTOMAÇ, ayrıca Fransız yıldızın aynı sıkıntıyı sezon başı yurt dışı kampında ve zaman zaman Florya'daki idmanlarda da yaşadığını aktardı
BAYILMANIN SEBEPLERİ
Aşırı nem - Yoğun stres - Korku - Aşırı sıcak - Uzun süre ayakta kalma
3. KEZ BAYILDI
BAFETİMBİ Gomis, Galatasaray kariyerinde 3. kez bu hastalığı yaşadı. Tecrübeli futbolcu daha önce Avusturya Kampı'nda ve Florya'da idman sırasında baygınlık yaşamıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Gomis'in bu özel durumu sebebiyle kontratına özel madde koydurmuştu. Cimbom'un doktoru Yener İnce de geçmişte yaptığı açıklamada bu konuyu doğrulamıştı.
Raşit ATEŞ
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:29
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
Gomis Aslan'da 3. kez bayıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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