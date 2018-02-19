Gomis Aslan'da 3. kez bayıldı!

AYLAR ÖNCE YAZDIK

Bafetimbi Gomis'in hastalığı ile ilgili olarak tüm detayları gazeteniz FOTOMAÇ aylar önce yazmıştı. Ekim ayında oynanan Trabzonspor maçında Gomis'in oyundan alınmasının arkasındaki iddiaları tüm ayrıntılarıyla sizlere duyuran FOTOMAÇ, ayrıca Fransız yıldızın aynı sıkıntıyı sezon başı yurt dışı kampında ve zaman zaman Florya'daki idmanlarda da yaşadığını aktardı

BAYILMANIN SEBEPLERİ

Aşırı nem - Yoğun stres - Korku - Aşırı sıcak - Uzun süre ayakta kalma

3. KEZ BAYILDI

BAFETİMBİ Gomis, Galatasaray kariyerinde 3. kez bu hastalığı yaşadı. Tecrübeli futbolcu daha önce Avusturya Kampı'nda ve Florya'da idman sırasında baygınlık yaşamıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Gomis'in bu özel durumu sebebiyle kontratına özel madde koydurmuştu. Cimbom'un doktoru Yener İnce de geçmişte yaptığı açıklamada bu konuyu doğrulamıştı.



Raşit ATEŞ