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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Aslan'da 3. kez bayıldı!

    Gomis Aslan'da 3. kez bayıldı!

    Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi , Kasımpaşa maçının 7. dakikasında bir anda yerde kaldı. Gerekli müdahalelerin yapılmasının ardından Gomis, oyun alanına döndü.

    AYLAR ÖNCE YAZDIK
    Bafetimbi 'in hastalığı ile ilgili olarak tüm detayları gazeteniz FOTOMAÇ aylar önce yazmıştı. Ekim ayında oynanan Trabzonspor maçında Gomis'in oyundan alınmasının arkasındaki iddiaları tüm ayrıntılarıyla sizlere duyuran FOTOMAÇ, ayrıca Fransız yıldızın aynı sıkıntıyı sezon başı yurt dışı kampında ve zaman zaman Florya'daki idmanlarda da yaşadığını aktardı

    BAYILMANIN SEBEPLERİ
    Aşırı nem - Yoğun stres - Korku - Aşırı sıcak - Uzun süre ayakta kalma

    3. KEZ BAYILDI
    BAFETİMBİ Gomis, Galatasaray kariyerinde 3. kez bu hastalığı yaşadı. Tecrübeli futbolcu daha önce Avusturya Kampı'nda ve Florya'da idman sırasında baygınlık yaşamıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Gomis'in bu özel durumu sebebiyle kontratına özel madde koydurmuştu. Cimbom'un doktoru Yener İnce de geçmişte yaptığı açıklamada bu konuyu doğrulamıştı.

    Raşit ATEŞ

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:29
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