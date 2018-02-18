Gomis 3. kez sahada bayıldı
Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa deplasmanında mücadele eden Galatasaray'da Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, korkuttu. Yıldız futbolcunun bayılmasının ardından sağlık ekipleri, teknik heyetten Hasan Şaş ile Ümit Davala ve takım arkadaşları hızlıca yanına koştu.
Yaklaşık 1-2 dakika müdahale gören Gomis, daha sonra oyun alanına döndü.
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