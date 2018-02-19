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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    peşini bırakmıyor

    Newcastle peşini bırakmıyor
    Seon başında Garry Rodrigues'i transfer etmek isteyen ve 6 milyon sterlin teklif eden ekibi , bu işin peşini bırakmadı. Hollandalı yıldızın performansını yakından takip eden siyah-beyazlıların sezon sonunda da G.Saray'a yeni bir teklifle gelmesine kesin gözle bakılıyor. Ada ekibini bu sefer 10 milyon sterlinlik bir teklif yapacağı öne sürüldü.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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