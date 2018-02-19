G.Saray kulüp doktoru uyarmıştı! Gomis...

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Gomis'in sağlık durumuyla ilgili sezon öncesinde yaptığı açıklamada "herhangi bir yerde bu bayılmaları yaşaması kuvvetle muhtemel. Yaşayacaktır da bu son derece normal" ifadesini kullanmıştı. İşte İnce'nin Gomis hakkındaki sözleri...

'Bu bayılmaları yaşaması kuvvetle muhtemel'

Gomis için Paris'te tarafsız bir klinikte araştırma yaptıklarını söyleyen İnce, "Paris'in en iyisi. Son olarak da Medical Park'da yaptık. Yapısal bir kalp problemi yok. Ancak Gomis'in herhangi bir yerde bu bayılmaları yaşaması kuvvetle muhtemel. Yaşayacaktır da bu son derece normal. Durumu biliyoruz. Bunun altında futbol oynamasına engel bir şey yok. Kulüp gerekli önlemleri aldı. Kontrat düzeyinde de. Antrenmanda olabilir, maçta olabilir bu maçta mümkün. Bizim hazırlıklı olduğumuz bir tablo. Sürpriz olmayacak. Bunun kalple ile bir ilgisi yok. Çok detaylı bir araştırma yaptık. Bizzat ben de gittim" diye konuştu.

Sözleşmede gizli madde iddiası

Öte yandan spor basınında ortaya atılan bir iddiaya göre Gomis'in sözleşmesinde "Futbolcu, kontrat sürecinde kalbinde bir sorun ya da problem yaşarsa Galatasaray Kulübü'nün kontratı tek taraflı fesih hakkı vardır." maddesi bulunuyor.

Maddede "Oyuncunun kalp rahatsızlığı nedeniyle futbol oynamasına engel bir durum oluşması halinde Galatasaray Kulübü sözleşmeyi sonlandırıp herhangi bir bedel ödemez" ifadeleri geçiyor.