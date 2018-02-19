G.Saray kulüp doktoru uyarmıştı! Gomis...
Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yürekleri ağızlara getirdi. Karşılaşmanın 6. dakikasında kendini yere bırakan Fransız golcü kısa süreli baygınlık geçirdi. Vazovagal Senkop rahatsızlığı nedeniyle kariyerinde daha önce bu tip rahatsızlıklar geçiren Gomis hakkında kulüp doktoru Yener İnce uyarılarda bulunmuştu
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Gomis'in sağlık durumuyla ilgili sezon öncesinde yaptığı açıklamada "herhangi bir yerde bu bayılmaları yaşaması kuvvetle muhtemel. Yaşayacaktır da bu son derece normal" ifadesini kullanmıştı. İşte İnce'nin Gomis hakkındaki sözleri...
'Bu bayılmaları yaşaması kuvvetle muhtemel'
Gomis için Paris'te tarafsız bir klinikte araştırma yaptıklarını söyleyen İnce, "Paris'in en iyisi. Son olarak da Medical Park'da yaptık. Yapısal bir kalp problemi yok. Ancak Gomis'in herhangi bir yerde bu bayılmaları yaşaması kuvvetle muhtemel. Yaşayacaktır da bu son derece normal. Durumu biliyoruz. Bunun altında futbol oynamasına engel bir şey yok. Kulüp gerekli önlemleri aldı. Kontrat düzeyinde de. Antrenmanda olabilir, maçta olabilir bu maçta mümkün. Bizim hazırlıklı olduğumuz bir tablo. Sürpriz olmayacak. Bunun kalple ile bir ilgisi yok. Çok detaylı bir araştırma yaptık. Bizzat ben de gittim" diye konuştu.
Sözleşmede gizli madde iddiası
Öte yandan spor basınında ortaya atılan bir iddiaya göre Gomis'in sözleşmesinde "Futbolcu, kontrat sürecinde kalbinde bir sorun ya da problem yaşarsa Galatasaray Kulübü'nün kontratı tek taraflı fesih hakkı vardır." maddesi bulunuyor.
Maddede "Oyuncunun kalp rahatsızlığı nedeniyle futbol oynamasına engel bir durum oluşması halinde Galatasaray Kulübü sözleşmeyi sonlandırıp herhangi bir bedel ödemez" ifadeleri geçiyor.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
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Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
G.Saray kulüp doktoru uyarmıştı! Gomis... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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